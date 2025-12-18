Explozii uriașe în portul Rostov-pe-Don din Rusia după un atac cu drone ucrainene. Trei morți și mai mulți răniți. O navă rusească, în flăcări

A fost noapte de foc în Rusia după un nou atac ucrainean. Un roi de drone au lovit noaptea trecută o navă aflată în portul Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, declanșând un incendiu de proporții. Autoritățile ruse vorbesc despre mai multe victime.

Autoritățile din regiunea Rostov au anunțat că drone ucrainene au lovit o navă aflată în portul Rostov în noaptea de 18 decembrie. Imagini și înregistrări video publicate pe rețelele de socializare, surprinse de localnici, par să arate flăcări puternice ridicându-se din zona portuară.

Primarul orașului Rostov-pe-Don, Alexander Skryabin, a transmis pe rețelele de socializare că echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe un petrolier care ar fi fost lovit de drone ucrainene. Potrivit acestuia, atacul s-ar fi soldat cu trei persoane ucise și mai multe rănite.

Guvernatorul regiunii Rostov, Yuri Slyusar, a confirmat ulterior că o „navă” a fost avariată în urma atacului, fără a oferi inițial detalii suplimentare privind tipul acesteia. Skryabin a mai precizat că nu au existat scurgeri de produse petroliere în apă.

La câteva ore după primele informații, Yuri Slyusar a revenit asupra declarațiilor și a contestat varianta inițială, afirmând că nu ar fi fost vorba despre un petrolier, ci despre o „navă de marfă” lovită în atac.

Amintim că pe 10 decembrie, o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei a declarat pentru Kyiv Independent că dronele navale Sea Baby au lovit petrolierul Dashan, provocând „daune critice” navei. Anterior, pe 28 noiembrie, drone Sea Baby au avariat petrolierele rusești sancționate Kairos și Virat în Marea Neagră, în largul coastelor Turciei, nave despre care o sursă din SBU a afirmat că erau legate de flota fantomă a Kremlinului.