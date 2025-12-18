Prima pagină » Economie » Măsură istorică în Europa. O țară europeană anunță că va depune lunar 10 euro în conturile de pensie ale copiilor: „Un venit sigur la bătrâneţe”

Măsură istorică în Europa. O țară europeană anunță că va depune lunar 10 euro în conturile de pensie ale copiilor: „Un venit sigur la bătrâneţe”

Măsură istorică în Europa. O țară europeană anunță că va depune lunar 10 euro în conturile de pensie ale copiilor: „Un venit sigur la bătrâneţe”
Guvernul uneia dintre cele mai puternice țări din Europa a aprobat un proiect de lege istoric care introduce o subvenție lunară garantată de stat, în valoare de 10 euro, pentru toții copiii și adolescenții cu vârste între 6 și 18 ani. Măsura vizează consolidarea pensiilor private și asigurarea unui venit sigur la bătrânețe, într-un context marcat de îmbătrânirea populației și presiuni tot mai mari asupra sistemului public de pensii.

Germania face un pas major în reforma sistemului de pensii, după ce Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede depunerea lunară a câte 10 euro în conturile de pensie ale copiilor și adolescenților. Inițiativa are ca obiectiv crearea unor economii pe termen lung destinate viitorilor pensionari, încă din primii ani de viață.

Decizia este considerată o mișcare strategică cu impact pe termen lung asupra economiei și societății germane. Germania, asemenea multor state europene, se confruntă cu o populație îmbătrânită și o rată a natalității în scădere, factori care pun o presiune semnificativă asupra sistemului public de pensii, bazat pe solidaritatea dintre generații, scrie Libertatea.ro.

Autoritățile de la Berlin recunosc că sistemul public nu va putea, singur, să asigure un nivel de trai adecvat pentru viitorii pensionari. În acest context, reforma urmărește diversificarea surselor de venit la pensie și încurajarea responsabilității individuale în planificarea financiară, cu un sprijin consistent din partea statului.

Unul dintre principalele avantaje ale noii măsuri este faptul că economisirea începe de la o vârstă fragedă, respectiv de la 6 ani. Acest lucru permite valorificarea efectului de „dobândă compusă” pe o perioadă foarte lungă, transformând contribuții lunare relativ mici în sume semnificative la vârsta pensionării.

„Planul nostru de pensie trebuie să fie conceput în mod echitabil între generaţii. Aceasta include pensia anticipată şi economiile private pentru pensie. Prin deciziile noastre privind pensiile, creştem încrederea că putem garanta un venit sigur pe termen lung la bătrâneţe”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Potrivit Ministerului german de Finanțe, plățile lunare de 10 euro pentru copiii născuți în 2020 vor fi efectuate retroactiv de la 1 ianuarie 2026. Începând cu anul 2029, schema va fi extinsă și către alte grupe de vârstă care nu erau incluse inițial în program.

Capital garantat

Reforma pensiilor private include și introducerea unei noi categorii de produse: conturi de economii pentru pensie fără cerințe stricte de garantare a capitalului.

Potrivit Guvernului german, această măsură oferă oportunități mai mari de profitabilitate, în timp ce produsele cu capital garantat de până la 80% sau 100% din contribuții vor rămâne disponibile pentru cei care preferă un nivel sporit de siguranță.

Pentru copiii și adolescenții care beneficiază de subvenția lunară de 10 euro, dar ale căror familii nu deschid un cont individual de economii pentru pensie, statul va pune la dispoziție o soluție de investiții colective. În acest fel, drepturile financiare nu vor depinde de decizia părinților, precizează autoritățile germane. Ulterior, fondurile acumulate pot fi transferate într-un contract personal, dacă un astfel de cont este deschis.

În plus, părinții vor beneficia de o subvenție de 25 de cenți pentru fiecare euro contribuit, pentru sume de până la 1.200 de euro anual, ceea ce înseamnă un sprijin maxim de 300 de euro per copil.

De asemenea, tinerii care intră pe piața muncii și semnează un contract de economii pentru pensie înainte de împlinirea vârstei de 25 de ani vor primi o subvenție unică suplimentară de 200 de euro.

