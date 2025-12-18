Prima pagină » Actualitate » Și Moldova ne-a luat-o inainte. Salariul minim crește de la 1 ianuarie 2026, nu de la 1 iulie, ca în România

Luiza Dobrescu
18 dec. 2025, 08:44, Actualitate
Guvernul Republicii Moldova a anunţat că, de la 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5.500 de lei la 6.300 de lei lunar. Practic,  vorbim de o creştere cu 15% faţă de anul curent și cu 114,6% mai mult, comparativ cu salariul minim de 2.935 de lei în 2021.

Guvernul moldovean a aprobat miercuri cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul privind la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii.

Tot de la 1 ianuarie, cuantumul salariului mediu lunar pe economie va crește de la 16.100 de lei în anul 2025 la 17.400 de lei în anul 2026. Actualizarea cuantumului va contribui la creșterea atractivității ofertelor de angajare, motivarea angajaților și asigurarea stabilității forței de muncă prin pachete salariale competitive.

Pentru susținerea familiilor cu copii va fi majorată indemnizația unică la naștere. Din 1 ianuarie, aceasta va constitui 21.886 de lei, în creștere cu peste 536 de lei.

Menționăm că este o creștere de 130% față de indemnizația de 9459 de lei în 2021. Conform prognozelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2026 de această indemnizație vor beneficia peste 36 de mii copii.

Bugetul de stat pe 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie. „Ordonanța trenuleț”, săptămâna viitoare

Acord în 8 puncte după ședința Coaliției. Salariul minim crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei/Se reduce cu 10% subvenția pentru partide

