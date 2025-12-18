Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge sau nu în București de Crăciun și de Revelion?

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza meteo. Ninge sau nu în București de Sărbători? Dacă până acum, meteorologii Accuweather anunțaseră ninsori de Crăciun și de Revelion, iată că, acum, aceștia au modificat prognoza meteo.

Meteorologii Accuweather nu mai anunță ninsori nici de Crăciun și nici de Revelion, în București. De Crăciun însă, în Capitală, va ploua. Pe data de 25 decembrie, temperaturile se vor situa între 5 grade și 1 grad C, astfel că minimele și maximele se vor menține pozitive. Temperaturile mai scad cu două grade pe timpul zilei, în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, urmând ca minimele să coboare până la minus un grad C. Ajunul Crăciunului aduce o atmosferă mohorâtă, înnorată, și temperaturi între 5 și 2 grade C.

La finalul lunii, pe 31 decembrie, în București, va fi o atmosferă rece, dar însorită. Temperaturile se vor situa între 0 și minus 6 grade C, dar tot nu va ninge. La data de 1 ianuarie 2026, norii își vor mai face apariția, dar nu vor fi precipitații sub formă de ninsoare. Temperaturile se vor situa între -1 și -6 grade C, în București.

Pe 2 ianuarie 2026 va fi mai frig, iar temperaturile se vor situa între -1 și -7 grade C. Temperaturile mai cresc cu un grad pe 2 ianuarie 2026, cu temperaturi între 0 și -6 grade C.

Așadar, meteorologii Accuweather anunță că bucureștenii vor avea parte de Sărbători fără zăpadă și nici venirea lui 2026 nu aduce ninsori în Capitală. Rămâne de văzut când vor veni ninsorile în București, în perioada iernii.

Autorul recomandă:

Ce înseamnă fenomenul de „nebulozitate stratiformă”, activ în unele zone din România în aceste zile. Cum va influența vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul