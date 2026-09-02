În luna septembrie, România devine centrul mondial al științei longevității: la București se organizează Congresul Internațional de Longevitate

Toți oamenii își doresc să ajungă la o vârstă înaintată, dar nimeni nu vrea să trăiască ultimii ani limitat de dureri cronice, dependență de medicamente sau neputința de a se bucura de o plimbare obișnuită. Dorința firească de a ne păstra independența și energia cât mai mult timp a scos medicina din tiparele ei clasice, axate strict pe tratarea bolilor, și a orientat-o spre o miză mult mai ambițioasă: încetinirea și chiar inversarea procesului biologic de îmbătrânire.

Ceea ce până nu demult părea de domeniul ficțiunii devine astăzi un standard în marile laboratoare ale lumii, iar România se aliniază rapid acestei revoluții. Pentru a aduce aceste descoperiri vitale direct în practica medicilor de la noi, capitala va găzdui pe 24 septembrie cea de-a doua ediție a Congresului Internațional de Longevitate, transformând Biblioteca Națională a României în punctul zero al inovației medicale europene.

Evenimentul este organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu International Longevity Alliance și VETEK Association și se desfășoară în deschiderea unui alt proiect de anvergură, Longevity Expo Forum Fest.

Acest efort comun și constant din ultimii ani a reușit să conecteze cercetarea și practica medicală din țara noastră la cele mai înalte standarde globale. Tema centrală a forumului din acest an este conceptul de healthspan, care nu măsoară doar numărul anilor trăiți, ci extinderea perioadei de viață perfect funcțională.

Medicii și specialiștii prezenți nu vor discuta teorii abstracte, ci vor analiza moduri concrete prin care inovațiile din biologia celulară, inteligența artificială și medicina regenerativă pot fi aplicate direct în cabinete, pentru evaluări precise și intervenții personalizate care previn declinul fizic al pacienților.

Relevanța majoră a acestui eveniment pentru sistemul nostru de sănătate este demonstrată de prezența unor experți care dictează astăzi direcția medicinei mondiale. La București va fi prezentă doctorul Maria Blasco, renumit biolog molecular și fost director al Centrului Național de Cercetare Oncologică din Spania, a cărei muncă a revoluționat înțelegerea modului în care telomerii influențează regenerarea țesuturilor.

Alături de ea, doctorul Ilia Stambler, fondator al International Longevity Alliance, va explica modul în care extinderea duratei de viață sănătoasă trebuie să devină o prioritate în politicile publice, în timp ce inginerul transumanist José Cordeiro va detalia impactul uriaș al inteligenței artificiale asupra medicinei.

Tabloul științific este completat de cercetători de top precum profesoara Maria Pia Abbracchio din Milano, specializată în neuroinflamație, expertul în epigenetică Valerio Orlando și cercetătoarea Elizabete Argale, care aduce în prim-plan soluțiile personalizate pentru longevitatea feminină.

Soliditatea acestui demers se bazează pe succesul uriaș al primei ediții, care a reunit anul trecut peste patru sute de medici, cercetători și profesori universitari. Cele douăsprezece ore de dezbateri intense de atunci au adus pe scena de la București specialiști afiliați unor instituții precum Harvard Medical School, Yale University și Institutul Karolinska, marcând practic intrarea României în era medicinei moderne.

Ediția din 2026 continuă această moștenire impresionantă, oferind profesioniștilor români din domeniul sănătății oportunitatea