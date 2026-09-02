SURSE | DNA descinde peste funcționarii de la ANAF Timișoara. Sediul instituției percheziționat de procurorii anticorupție

Sediul Autorității de administrare Fiscală Timișoara a fost percheziționat de anchetatorii Direcției Naționale Anticorupție, în cursul zilei de marți, transmit publicației surse judiciare.

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Sursele noastre menționează că ancheta este instrumentată de anchetatorii de la DNA Central dar nu pot oferi alte detalii la acest moment, precum ce fapte sunt cercetate în dosarul în care un judecător de drepturi și libertăți a autorizat mandatele de percheziției pentru instituția publică sau ce calități au funcționarii ce ar putea fi vizați de cercetări.

Singura mențiune al surselor Gândul este aceea că în dosar ar putea fi vizat un inspector fiscal din instituție în legătură cu presupuse fapte de corupție ce țin de activitatea sa de control fiscal.