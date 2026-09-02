Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, discuție cu premierul Lituaniei despre securitatea regională, Ucraina și prioritățile președinției lituaniene a UE

Ilie Bolojan, discuție cu premierul Lituaniei despre securitatea regională, Ucraina și prioritățile președinției lituaniene a UE

Ilie Bolojan, discuție cu premierul Lituaniei despre securitatea regională, Ucraina și prioritățile președinției lituaniene a UE
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul Ilie Bolojan a avut, astăzi, o convorbire telefonică cu premierul Lituaniei, Mindaugas Sinkevičius, despre relațiile bilaterale, securitatea regională, cooperarea în domeniul apărării și principalele teme europene de interes pentru cele două țări, informează un comunicat al guvernului. Bolojan l-a felicitat pe omologul său pentru preluarea mandatului președinției Uniunii Europene, în primul semestru al anului viitor, și i-a adresat invitația de a vizita România.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ilie Bolojan a subliniat că România și Lituania au relații foarte bune și poziții apropiate în dosarele europene importante, de la consolidarea Flancului Estic al NATO, până la sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și extinderea Uniunii Europene, se arată în comunicatul de presă al Guvernului.

Premierul Mindaugas Sinkevičius a transmis mulțumiri României pentru participarea activă la misiunea NATO de Poliție Aeriană Baltică, desfășurată în Lituania, și pentru contribuția constantă la consolidarea securității în zona Mării Baltice.

Incidentele din spațiul aerian și maritim, pe agenda discuțiilor

Cei doi oficiali au discutat și despre incidentele care afectează spațiul aerian și maritim din regiune. Bolojan a arătat că România urmărește consolidarea capacităților sale de apărare aeriană și a subliniat „necesitatea menținerii Mării Negre pe agenda europeană de securitate”.

„Ilie Bolojan a arătat că România urmărește consolidarea capacităților sale de apărare aeriană și că sprijinul aliaților rămâne important. Premierul român a subliniat, de asemenea, necesitatea menținerii Mării Negre pe agenda europeană de securitate”, se mai scrie în comunicat.

Discuțiile au vizat și președinția Lituaniei la Consiliul UE, în primul semestru din 2027, între priorități aflându-se securitatea și apărarea europeană, extinderea UE, competitivitatea și sprijinul pentru Republica Moldova.

Nivel record al schimburilor comerciale dintre România și Lituania

În plan economic, Bolojan și Sinkevičius au remarcat că schimburile comerciale dintre România și Lituania au ajuns în 2025 la aproape 500 de milioane de euro, nivel record. Premierul român a salutat investițiile lituaniene în România.

„Premierul român a mulțumit, de asemenea, pentru sprijinul acordat de Lituania aderării României la OCDE. În încheierea convorbirii, Ilie Bolojan i-a adresat premierului lituanian invitația de a efectua o vizită în România”, se arată în încheierea comunicatului de presă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mohammad Murad reia promisiunea făcută la Gândul de a oferi 3000 de vacanțe gratuite pe litoral pentru pensionari.Ce condiție trebuie să îndeplinească
18:56
Mohammad Murad reia promisiunea făcută la Gândul de a oferi 3000 de vacanțe gratuite pe litoral pentru pensionari.Ce condiție trebuie să îndeplinească
ULTIMA ORĂ Preşedintele Consiliului European va fi primit, joi, de Nicuşor Dan la Cotroceni. Vizita face parte dintr-un turneu dedicat negocierii viitorului buget al UE
16:11
Preşedintele Consiliului European va fi primit, joi, de Nicuşor Dan la Cotroceni. Vizita face parte dintr-un turneu dedicat negocierii viitorului buget al UE
VIDEO George Simion explică, la întrebarea Gândul, de ce a căzut acordul cu Guvernul Veştea, după ce Mohammad Murad a susținut că au existat negocieri pentru un protocol de guvernare
15:52
George Simion explică, la întrebarea Gândul, de ce a căzut acordul cu Guvernul Veştea, după ce Mohammad Murad a susținut că au existat negocieri pentru un protocol de guvernare
REACȚIE Dan Dungaciu: România renunță la un instrument al suveranității. Ce spune liderul AUR despre dreptul de veto în UE
15:49
Dan Dungaciu: România renunță la un instrument al suveranității. Ce spune liderul AUR despre dreptul de veto în UE
FLASH NEWS Alfred Simonis anunță că stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara ar putea fi gata până la sfârșitul anului. Suma alocată de Consiliul Județean
15:48
Alfred Simonis anunță că stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara ar putea fi gata până la sfârșitul anului. Suma alocată de Consiliul Județean
NEWS ALERT AUR aduce contrapropuneri și îmbunătățiri la planul de guvernare prezentat de PSD
15:12
AUR aduce contrapropuneri și îmbunătățiri la planul de guvernare prezentat de PSD
Mediafax
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Digi24
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Cancan.ro
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Adevarul
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Mediafax
HAOS pe aeroporturi! Zeci de zboruri, anulate după avertismentul lui Zelenski
Click
Pepe, mai fericit ca niciodată: „Sunt maxim de împlinit! Acum am și fluturași în stomac”
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
O rudă a omului surprinzător de înaltă, descoperită în fosile vechi de 1,4 milioane de ani
REACȚIE Nicușor Dan a felicitat-o pe Ülle Madise, noua președintă a Estoniei, și a subliniat importanța securității Flancului Estic al NATO
19:05
Nicușor Dan a felicitat-o pe Ülle Madise, noua președintă a Estoniei, și a subliniat importanța securității Flancului Estic al NATO
EDUCAȚIE Aproape 8.000 de posturi de directori școlari sunt scoase la concurs. Ministrul interimar al Educației îi răspunde unei directoare care acuză „umilință și abandonare” la nivelul conducerii școlilor: „Pregătiți-vă și participați!”
19:05
Aproape 8.000 de posturi de directori școlari sunt scoase la concurs. Ministrul interimar al Educației îi răspunde unei directoare care acuză „umilință și abandonare” la nivelul conducerii școlilor: „Pregătiți-vă și participați!”
ACTUALITATE Cadavrul unui fost ministru ceh, exhumat pentru elucidarea morții sale. Autoritățile reexaminează cazul Jan Masaryk
18:44
Cadavrul unui fost ministru ceh, exhumat pentru elucidarea morții sale. Autoritățile reexaminează cazul Jan Masaryk
NEWS ALERT Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, după 270 de zile pe mare. Ce va face echipajul de 5.000 de persoane și în ce stare se află nava
18:23
Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, după 270 de zile pe mare. Ce va face echipajul de 5.000 de persoane și în ce stare se află nava
ȘTIINȚĂ Inovație: Plasticul biodegradabil, transformat în îngrășământ după utilizare
18:16
Inovație: Plasticul biodegradabil, transformat în îngrășământ după utilizare
ȘTIINȚĂ Secretul din Stonehenge: Cum a demonstrat un profesor că monumentul era de fapt un „calculator” antic pentru eclipse
18:14
Secretul din Stonehenge: Cum a demonstrat un profesor că monumentul era de fapt un „calculator” antic pentru eclipse

Cele mai noi

Trimite acest link pe