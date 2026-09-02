Ilie Bolojan, discuție cu premierul Lituaniei despre securitatea regională, Ucraina și prioritățile președinției lituaniene a UE

Premierul Ilie Bolojan a avut, astăzi, o convorbire telefonică cu premierul Lituaniei, Mindaugas Sinkevičius, despre relațiile bilaterale, securitatea regională, cooperarea în domeniul apărării și principalele teme europene de interes pentru cele două țări, informează un comunicat al guvernului. Bolojan l-a felicitat pe omologul său pentru preluarea mandatului președinției Uniunii Europene, în primul semestru al anului viitor, și i-a adresat invitația de a vizita România.

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Ilie Bolojan a subliniat că România și Lituania au relații foarte bune și poziții apropiate în dosarele europene importante, de la consolidarea Flancului Estic al NATO, până la sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și extinderea Uniunii Europene, se arată în comunicatul de presă al Guvernului.

Premierul Mindaugas Sinkevičius a transmis mulțumiri României pentru participarea activă la misiunea NATO de Poliție Aeriană Baltică, desfășurată în Lituania, și pentru contribuția constantă la consolidarea securității în zona Mării Baltice.

Incidentele din spațiul aerian și maritim, pe agenda discuțiilor

Cei doi oficiali au discutat și despre incidentele care afectează spațiul aerian și maritim din regiune. Bolojan a arătat că România urmărește consolidarea capacităților sale de apărare aeriană și a subliniat „necesitatea menținerii Mării Negre pe agenda europeană de securitate”.

„Ilie Bolojan a arătat că România urmărește consolidarea capacităților sale de apărare aeriană și că sprijinul aliaților rămâne important. Premierul român a subliniat, de asemenea, necesitatea menținerii Mării Negre pe agenda europeană de securitate”, se mai scrie în comunicat.

Discuțiile au vizat și președinția Lituaniei la Consiliul UE, în primul semestru din 2027, între priorități aflându-se securitatea și apărarea europeană, extinderea UE, competitivitatea și sprijinul pentru Republica Moldova.

Nivel record al schimburilor comerciale dintre România și Lituania

În plan economic, Bolojan și Sinkevičius au remarcat că schimburile comerciale dintre România și Lituania au ajuns în 2025 la aproape 500 de milioane de euro, nivel record. Premierul român a salutat investițiile lituaniene în România.

„Premierul român a mulțumit, de asemenea, pentru sprijinul acordat de Lituania aderării României la OCDE. În încheierea convorbirii, Ilie Bolojan i-a adresat premierului lituanian invitația de a efectua o vizită în România”, se arată în încheierea comunicatului de presă.