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Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, după 270 de zile pe mare. Ce va face echipajul de 5.000 de persoane și în ce stare se află nava

Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, după 270 de zile pe mare. Ce va face echipajul de 5.000 de persoane și în ce stare se află nava
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Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, miercuri, 2 septembrie 2026, după 270 de zile pe mare. În urmă cu o zi, autoritățile din Pattaya au suplimentat forțele de ordine și au fost efectuate zeci de arestări înainte de sosirea navei. Nava cu echipajul de 5.000 de persoane a andocat, iar presa internațională relatează ce va face personalul, precum și în ce stare s-ar afla portavionul american.

Autoritățile din Pattaya au suplimentat patrulele și au făcut zeci de arestări înaintea sosirii portavionului american Abraham Lincoln. La bord se află aproximativ 5.000 de marinari și pușcași marini. Vizita ar putea ajuta economia locală, dar ar putea crește și riscul prostituției și exploatării sexuale. Presa internațională a relatat că portavionul a ajuns în zona Laem Chabang, în apropiere de Pattaya. A fost însoțit de două nave.

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Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, după 270 de zile pe mare. Ce va face echipajul de 5.000 de persoane și în ce stare se află nava

Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, după 270 de zile pe mare. Sursă foto: Mediafax Foto.

Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, după sute de zile pe mare

Portavionul Abraham Lincoln a fost implicat în operațiuni militare în Orientul Mijlociu, după ce fusese trimis inițial în Asia. Desfășurarea sa a inclus un timp record petrecut neîntrerupt pe mare. Îngrijorările cu privire la desfășurarea îndelungată a naveai au crescut în urma rapoartelor privind deteriorarea sănătății mintale în rândul echipajului și lipsa de provizii, inclusiv alimente și produse de igienă, scrie CBS News.

Presa internațională relatează că nava ar fi degradată, având puncte de rugină (deasupra liniei de plutire, pe cocă și la marginea punții de zbor). Când a fost întrebat despre aspectul portavionului, căpitanul Dan Keeler, comandantul navei Lincoln, a răspuns că „este normal pentru o desfășurare lungă și nu vom face alte comentarii”.

De altfel, el a fost întrebat ce părere are despre comentariul președintelui Donald Trump conform căruia desfășurarea record a navei Abraham Lincoln „nu a fost nici pe departe suficient de lungă”.

„Deci, președintele vorbește în numele său. Asta cred și eu despre asta”, a spus căpitanul Keeler.

Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, după 270 de zile pe mare. Ce va face echipajul de 5.000 de persoane și în ce stare se află nava

Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda. A acumulat un timp record pe mare. Sursă foto: Mediafax Foto.

Portavionul avea la bord circa 5.000 de persoane

Un comunicat al Ambasadei SUA a precizat că grupul de atac al navei Lincoln a sosit în Laem Chabang, în timp ce Petersen Jr. a acostat în portul Sriracha din apropiere, iar distrugătorul cu rachete ghidate USS Robert Smalls se află în Map Ta Phut, în provincia vecină Rayong. Vizita a marcat prima oprire completă a navei Abraham Lincoln într-un port după 286 de zile, sau mai mult de nouă luni, pe mare de la începutul desfășurării în 2025, se arată în comunicat.

Mulți dintre membrii serviciului militar sunt așteptați să viziteze Pattaya, un oraș popular din apropiere. Oficialii thailandezi au declarat că oprirea navei Lincoln va fi pentru „odihnă și recuperare” înainte de a se întoarce la baza sa din SUA. Oficialii din Pattaya au declarat că au salutat vizita și potențialul impuls pentru economia locală. Autoritățile au declarat că își intensifică securitatea pentru a asigura o vizită fără probleme. Marinarii vor debarca în grupuri de aproximativ 50 de persoane, potrivit poliției din Pattaya.

Sursă foto: Mediafax Foto

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