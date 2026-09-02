Nicușor Dan a felicitat-o pe Ülle Madise pentru alegerea în funcția de președintă a Estoniei și a reiterat responsabilitatea comună pentru securitatea Flancului Estic al NATO. De altfel, în mesajul său, președintele României a subliniat și relațiile strânse dintre cele două state.

Nicușor Dan a felicitat-o pe Ülle Madise pentru alegerea în funcția de președintă a Estoniei. El a evidențiat relațiile strânse dintre România și Estonia și rolul comun în securitatea Flancului Estic al NATO.

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Nicușor Dan a spus că își dorește o colaborare strânsă cu noua președintă a Estoniei pentru aprofundarea parteneriatului dintre cele două țări.

„Felicitări, Ülle Madise, pentru alegerea dumneavoastră în funcția de președintă a Estoniei! România și Estonia sunt parteneri europeni apropiați și aliați NATO, uniți de o responsabilitate comună pentru securitatea regiunii noastre și a Flancului Estic al NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Aștept cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape pentru aprofundarea parteneriatului nostru, în beneficiul securității și prosperității popoarelor noastre”, a transmis Nicușor Dan, pe X.

Ülle Madise va ocupa funcția de președintă a Estoniei

Votul a avut loc miercuri, 2 septembrie. Parlamentul Estoniei a ales-o pe jurista Ülle Madise drept viitoarea președintă a Estoniei. În vârstă de 51 de ani, ea va avea un mandat de cinci ani și va fi a doua femeie care ocupă funcția. Estonia este unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei și alocă 5,4% din PIB pentru apărare. Ülle Madise a fost aleasă președintă din primul tur, cu 71 de voturi. Ea îi succede lui Alar Karis și își va începe mandatul pe 12 octombrie.

După ce a mulțumit pentru sprijinul primit ea a pledat pentru mai multă încredere în societate și a respins intervenția statului în alegerile cetățenilor. Noua președintă a reafirmat, totodată, orientarea Estoniei către UE și NATO.

Sursă foto: Mediafax Foto, X