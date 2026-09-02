Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat miercuri, 2 septembrie, printr-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, că vor fi scoase la concurs peste 7.800 de posturi vacante de director și director adjunct în școlile din România. Dimian susține că „ar trebui să ieșim din cultura provizoratului”, pe motiv că „un sistem de educație stabil are nevoie de directori stabili, selectați prin concurs”.

O directoare de școală din Zalău reacționează la postarea ministrului interimar și explică, în comentariul publicat, că multe cadre didactice care au ajuns să ocupe funcții de conducere în sistemul de învățământ se simt demoralizate de faptul că „au fost, ani la rând, umilite și abandonate de sistem”, nu din cauza muncii sau a responsabilităților. La rândul său, Mihai Dimian a reacționat la comentariu și i-a transmis directoarei că „poate fi un nou început”.

Peste 7.800 de posturi de director și director adjunct vor fi scoase la concurs / Trei probe de selecție a profesorilor

Peste 7.800 de posturi vacante de director și director adjunct în școlile din România urmează să fie scoase la concurs în sesiunea august-decembrie. Depunerea dosarelor de înscriere va putea fi făcută în perioada 14 septembrie – 2 octombrie, iar profesorii aplicanți vor fi nevoiți să parcurgă nu mai puțin de trei probe pentru ocuparea funcțiilor de conducere, anunță reprezentanții Ministerului Educației.

13 octombrie 2026: Desfășurarea probei pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, și afișarea rezultatelor

20 octombrie 2026: Desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatelor

și afișarea rezultatelor 21 octombrie – 4 noiembrie 2026: E valuarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune de către comisiile de interviu

12-27 noiembrie 2026: Desfășurarea probei de interviu

9 decembrie 2026: Afișarea rezultatelor finale ale concursului

„Școala românească are nevoie de oameni care să ocupe funcțiile de conducere prin competență demonstrată”

„Știu că un astfel de concurs presupune un efort considerabil, dar școala românească are nevoie de oameni care să ocupe funcțiile de conducere prin competență demonstrată în cadrul unui concurs, nu prin prelungirea la nesfârșit a unor soluții temporare.

Cred că trebuie să ieșim din cultura provizoratului. Mesajul meu către colegii din sistemul preuniversitar este simplu: pregătiți-vă și participați la concurs!”, a scris Mihai Dimian pe pagina sa de Facebook.

Cum răspunde ministrul interimar al Educației la comentariul care spune că „sistemul îi face pe cei competenți să nu mai rămână”

O directoare din Zalău a reacționat la postarea publicată de Mihai Dimian cu un comentariu în care explică de ce există multe cadre didactice din România lipsite de motivația de a-și duce la bun sfârșit obligațiile profesionale.

„Am trecut deja prin două concursuri pentru funcția de director, am construit o cultură instituțională sănătoasă în școala pe care o conduc și o iubesc. Nu concursul mă sperie, nici munca, nici responsabilitatea, dar, după ani în care directorii au fost împovărați, lipsiți de sprijin și puși mereu să demonstreze că merită să rămână, oboseala este reală. Câți dintre cei competenți, dedicați și performanți mai au puterea să o ia de la capăt după ce s-au simțit, ani la rând, umiliți și abandonați chiar de sistemul pentru care au construit. Sistemul reușește, încet și sigur, să-i facă pe cei care au demonstrat deja că pot să nu-și mai dorească să rămână”, scrie directoarea din Zalău.

Ministrul interimar al Educației a răspuns în felul următor: „Stimată doamnă, noua degrevare a directorilor poate fi un nou început, alături de aceste concursuri. Vă doresc mult succes în noul an școlar!”