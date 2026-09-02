Prima pagină » Actualitate » AUR îi dă pe mâna DNA pe Bolojan, Oana Gheorghiu și restul persoanelor care au atribuit contractele SAFE. „Miliarde de euro, selecții netransparente și suspiciuni care trebuie anchetate”

AUR îi dă pe mâna DNA pe Bolojan, Oana Gheorghiu și restul persoanelor care au atribuit contractele SAFE. „Miliarde de euro, selecții netransparente și suspiciuni care trebuie anchetate”

AUR îi dă pe mâna DNA pe Bolojan, Oana Gheorghiu și restul persoanelor care au atribuit contractele SAFE. „Miliarde de euro, selecții netransparente și suspiciuni care trebuie anchetate”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va depune la Direcția Națională Anticorupție un denunț privind posibile fapte de corupție în legătură cu PNRR și programul SAFE.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Programul PNRR – cum a fost gestionat de către coaliția PSD-PNL-USR-UDMR – a fost unul păgubos. La fel de păgubos, plin de acuzații de corupție este și programul SAFE. Din acest punct de vedere, vă anunț că astăzi, la Direcția Națională Anticorupție, AUR va depune o sesizare, un denunț, privind posibile fapte de corupție și atrag atenția încă o dată că cei care sunt implicați în posibile fapte de corupție să nu meargă mai departe cu ele”, a transmis George Simion.

AUR denunță lipsa de transparență în cazul împrumutului prin programul SAFE

AUR critică dur modul în care programul de împrumut SAFE a fost derulat și solicită DNA să verifice împrejurările din spatele deciziilor luate de Guvernul Bolojan. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor invocă sumele foarte mari pe care România le-a contractat sub formă de împrumut și subliniază lipsa de transparență cu care apropiații lui Bolojan au decis în numele românilor.

„Vorbim despre un program prin care România beneficiază de o asistență financiară maximă de 16,68 miliarde de euro, sub forma unui împrumut al Uniunii Europene. La 26 august 2026, România a încasat deja prima plată, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro, iar aproximativ 800 de milioane de euro urmează să fie direcționate către tehnică militară și capacități de producție.

Când sunt în joc asemenea sume, secretomania, lipsa unei urme documentare clare și suspiciunile privind favorizarea unor operatori economici nu pot fi trecute cu vederea.

Prin denunțul depus, solicităm procurorilor DNA să verifice dacă împrejurările semnalate pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni precum abuzul în serviciu, falsul intelectual, uzul de fals, falsul în declarații, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane sau infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum și orice alte fapte penale care ar putea rezulta din administrarea probelor.

Solicităm identificarea persoanelor care au întocmit, avizat, aprobat sau folosit documentele relevante și verificarea dosarelor complete ale achizițiilor pentru a se stabili dacă legea a fost încălcată în scopul favorizării unor operatori economici, al producerii unei pagube sau al obținerii unui folos necuvenit”, a transmis AUR.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Aproape 8.000 de posturi de directori școlari sunt scoase la concurs. Ministrul interimar al Educației îi răspunde unei directoare care acuză „umilință și abandonare” la nivelul conducerii școlilor: „Pregătiți-vă și participați!”
19:05
Aproape 8.000 de posturi de directori școlari sunt scoase la concurs. Ministrul interimar al Educației îi răspunde unei directoare care acuză „umilință și abandonare” la nivelul conducerii școlilor: „Pregătiți-vă și participați!”
ACTUALITATE Cadavrul unui fost ministru ceh, exhumat pentru elucidarea morții sale. Autoritățile reexaminează cazul Jan Masaryk
18:44
Cadavrul unui fost ministru ceh, exhumat pentru elucidarea morții sale. Autoritățile reexaminează cazul Jan Masaryk
NEWS ALERT Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, după 270 de zile pe mare. Ce va face echipajul de 5.000 de persoane și în ce stare se află nava
18:23
Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Thailanda, după 270 de zile pe mare. Ce va face echipajul de 5.000 de persoane și în ce stare se află nava
ACUZAȚII Ciprian Ciucu, război cu producătorii de autobuze și tramvaie. Primarul acuză că nu are cine repara mijloacele de transport în comun
17:39
Ciprian Ciucu, război cu producătorii de autobuze și tramvaie. Primarul acuză că nu are cine repara mijloacele de transport în comun
REACȚIE Cătălin Drulă, mesaj în maghiară către UDMR, după scandalul din Camera Deputaților. Ce acuzații lansează USR-istul
17:38
Cătălin Drulă, mesaj în maghiară către UDMR, după scandalul din Camera Deputaților. Ce acuzații lansează USR-istul
ULTIMA ORĂ După Germania și Franța, România îl convoacă pe Ambasadorul Rusiei la București la sediul MAE, pentru explicații legate de incidentele cu drone din Leipzig
17:16
După Germania și Franța, România îl convoacă pe Ambasadorul Rusiei la București la sediul MAE, pentru explicații legate de incidentele cu drone din Leipzig
Mediafax
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Digi24
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Cancan.ro
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Adevarul
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Mediafax
HAOS pe aeroporturi! Zeci de zboruri, anulate după avertismentul lui Zelenski
Click
Pepe, mai fericit ca niciodată: „Sunt maxim de împlinit! Acum am și fluturași în stomac”
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
O rudă a omului surprinzător de înaltă, descoperită în fosile vechi de 1,4 milioane de ani
FLASH NEWS Ilie Bolojan, discuție cu premierul Lituaniei despre securitatea regională, Ucraina și prioritățile președinției lituaniene a UE
18:59
Ilie Bolojan, discuție cu premierul Lituaniei despre securitatea regională, Ucraina și prioritățile președinției lituaniene a UE
FLASH NEWS Mohammad Murad reia promisiunea făcută la Gândul de a oferi 3000 de vacanțe gratuite pe litoral pentru pensionari.Ce condiție trebuie să îndeplinească
18:56
Mohammad Murad reia promisiunea făcută la Gândul de a oferi 3000 de vacanțe gratuite pe litoral pentru pensionari.Ce condiție trebuie să îndeplinească
ȘTIINȚĂ Inovație: Plasticul biodegradabil, transformat în îngrășământ după utilizare
18:16
Inovație: Plasticul biodegradabil, transformat în îngrășământ după utilizare
ȘTIINȚĂ Secretul din Stonehenge: Cum a demonstrat un profesor că monumentul era de fapt un „calculator” antic pentru eclipse
18:14
Secretul din Stonehenge: Cum a demonstrat un profesor că monumentul era de fapt un „calculator” antic pentru eclipse
ENERGIE Compania americană de petrol Chevron investește peste 7 miliarde de dolari în extracția de petrol în Venezuela
18:13
Compania americană de petrol Chevron investește peste 7 miliarde de dolari în extracția de petrol în Venezuela
NEWS ALERT Însărcinatul cu afaceri al Germaniei, convocat de urgență de Ministerul rus de Externe după închiderea consulatului de la Bonn
18:12
Însărcinatul cu afaceri al Germaniei, convocat de urgență de Ministerul rus de Externe după închiderea consulatului de la Bonn

Cele mai noi

Trimite acest link pe