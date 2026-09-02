Președintele AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va depune la Direcția Națională Anticorupție un denunț privind posibile fapte de corupție în legătură cu PNRR și programul SAFE.

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„Programul PNRR – cum a fost gestionat de către coaliția PSD-PNL-USR-UDMR – a fost unul păgubos. La fel de păgubos, plin de acuzații de corupție este și programul SAFE. Din acest punct de vedere, vă anunț că astăzi, la Direcția Națională Anticorupție, AUR va depune o sesizare, un denunț, privind posibile fapte de corupție și atrag atenția încă o dată că cei care sunt implicați în posibile fapte de corupție să nu meargă mai departe cu ele”, a transmis George Simion.

AUR denunță lipsa de transparență în cazul împrumutului prin programul SAFE

AUR critică dur modul în care programul de împrumut SAFE a fost derulat și solicită DNA să verifice împrejurările din spatele deciziilor luate de Guvernul Bolojan. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor invocă sumele foarte mari pe care România le-a contractat sub formă de împrumut și subliniază lipsa de transparență cu care apropiații lui Bolojan au decis în numele românilor.

„Vorbim despre un program prin care România beneficiază de o asistență financiară maximă de 16,68 miliarde de euro, sub forma unui împrumut al Uniunii Europene. La 26 august 2026, România a încasat deja prima plată, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro, iar aproximativ 800 de milioane de euro urmează să fie direcționate către tehnică militară și capacități de producție.

Când sunt în joc asemenea sume, secretomania, lipsa unei urme documentare clare și suspiciunile privind favorizarea unor operatori economici nu pot fi trecute cu vederea.

Prin denunțul depus, solicităm procurorilor DNA să verifice dacă împrejurările semnalate pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni precum abuzul în serviciu, falsul intelectual, uzul de fals, falsul în declarații, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane sau infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum și orice alte fapte penale care ar putea rezulta din administrarea probelor.

Solicităm identificarea persoanelor care au întocmit, avizat, aprobat sau folosit documentele relevante și verificarea dosarelor complete ale achizițiilor pentru a se stabili dacă legea a fost încălcată în scopul favorizării unor operatori economici, al producerii unei pagube sau al obținerii unui folos necuvenit”, a transmis AUR.