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Cadavrul unui fost ministru ceh, exhumat pentru elucidarea morții sale. Autoritățile reexaminează cazul Jan Masaryk

Cadavrul unui fost ministru ceh, exhumat pentru elucidarea morții sale. Autoritățile reexaminează cazul Jan Masaryk
Cadavrul unui fost ministru ceh, exhumat pentru elucidarea morții sale. Autoritățile reexaminează cazul Jan Masaryk
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Oficiul pentru Documentarea și Investigarea Crimelor Comunismului din Cehia investighează cazul morții fostului ministru Jan Masaryk. Autoritățile au exhumat cadavrul politicianului, în încercarea de a desluși misterul morții sale, după 80 de ani.

Miercuri, poliția din Cehia a anunțat că a început exhumarea rămășițelor lui Jan Masaryk (foto jos), fostul ministru de externe cehoslovac și politician pro-occidental, transmite Mediafax, citând AFP.

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Fostul ministru a murit în circumstanțe suspecte

Acesta a murit în circumstanțe suspecte la scurt timp după lovitura de stat comunistă din 1948.

Trupul lui Jan Masaryk a fost descoperit pe 10 martie 1948, sub fereastra apartamentului său din Praga.

Autoritățile vremurilor au considerat că a fost vorba de o sinucidere, dar există dubii cu privire la această ipoteză.

Oficiul pentru Documentarea și Investigarea Crimelor Comuniste, o unitate specializată a poliției cehe, investighează cazul de anul trecut, lucrând pe ipoteza unei posibile crime.

Autoritățile vor încerca să rezolve misterul morții politicianului „cât mai repede posibil”

Purtătorul de cuvânt al oficiului, Jakub Vincalek, a subliniat că va încerca să examineze rămășițele politicianului „cât mai repede posibil”. Acestea se aflau într-un cimitir la vest de Praga, potrivit sursei citate.

Descoperirea unor noi documente diplomatice și de informații din Statele Unite, Marea Britanie și Franța oferă speranță pentru progresul anchetei. Ea a fost redeschisă de mai multe ori de la Revoluția de Catifea din 1989, care a pus capăt regimului comunist cu patru ani înainte ca Cehoslovacia să se dizolve pașnic în Republica Cehă și Slovacia.

Cine a fost Jan Masaryk

Jan Masaryk a fost fiul primului președinte al Cehoslovaciei, Tomáš Garrigue Masaryk. El a fost ministru de externe în guvernul cehoslovac aflat în exil la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. El a păstrat această funcție după război.

A refuzat să se alăture demisiilor în masă ale miniștrilor necomuniști, care au deschis calea pentru guvernul susținut de Moscova în februarie 1948, mai arată sursa citată.

Sursa foto main: Envato (ilustrativ) / sursa foto interior: Wikipedia

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