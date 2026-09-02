Deputatul AUR, Mohammad Murad, a oferit detalii, într-o postare pe Facebook, despre anunțul făcut la emisiunea Gândul „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, despre oferta de cazare gratuită pe litoral pentru 3000 de pensionari. Acesta menționează că programul este valabil pentru vârstnicii care au pensia până în 3000 de lei.

Murad pune la dispoziția pensionarilor un sejur de cinci zile, care include și trei mese principale, gratuite, pe zi.

„Dați-mi voie să fac un gest pentru părinții și bunicii noștri. Pun la dispoziție 3.000 de locuri de cazare pe litoralul românesc pentru pensionarii cu pensii de până la 3.000 de lei.

Îi invit să petreacă 5 zile gratuit la mare, cu cazare și 3 mese pe zi incluse.

Vreau ca pentru 5 zile să lase grijile acasă și să se bucure de mare, de liniște și de respectul pe care îl merită după o viață de muncă”, menționează Mohammad Murad, în dreptul unei fotografii în care se află alături de mama sa.

„Ideea aceasta nu este a mea. Este a mamei mele”

Acesta menționează că face acest gest la propunerea mamei sale, în semn de prețuire pentru vârstnici.

„Și trebuie să vă mărturisesc ceva.

Ideea aceasta nu este a mea. Este a mamei mele.

Poate că și la această vârstă mama continuă să mă învețe cea mai importantă lecție: să nu uit niciodată de ceilalți.

Te iubesc, mama!”, spune Murad.

De asemenea, deputatul AUR oferă și numerele contact, la care doritorii pot apela pentru a obține mai multe detalii despre vacanțele gratuite pe litoral.

„Pentru detalii suplimentare și rezervări apelați la numerele de telefon: 0341 994 si 0737 532 553, începând de MÂINE, 3 septembrie 2026”, se mai arată în postarea deputatului AUR.

Oferta lui Murad pentru pensionari, o provocare pentru Bolojan

Invitat la emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, omul de afaceri Mohammad Murad i-a lansat o provocare lui Ilie Bolojan. Deputatul AUR a anunțat că vrea să ofere 3.000 de locuri de cazare la mare, gratuit, pentru pensionari, iar Guvernul trebuie să le asigure acestora doar transportul. Chiar dacă premierul demis nu va fi de acord cu asigurarea transportului, Murad a subliniat că programul rămâne valabil.

Mohammad Murad i-a mai propus, în trecut, lui Ilie Bolojan și să îi dea un milion de euro pe care să îi investească unde vrea și să ne arate, după un an, ce a reușit să facă cu ei. Propunere pe care premierul demis a comentat-o cu sarcasm.