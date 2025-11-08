Prima pagină » Diverse » Îndepărtează grăsimea de pe dulapurile de bucătărie, cu ajutorul unui TRUC simplu. Succesul e garantat și rezultatul final minunat

08 nov. 2025, 17:55, Diverse
Sursa FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Dulapurile din cele mai multe bucătării sunt lipicioase, dar nu pentru că ar fi curățate foarte rar, ci pentru că aburul, uleiul și praful formează în timp o peliculă grasă care se așază pe toate suprafețele.

Când gătești, particulele de grăsime sunt ridicate în aer de abur și căldură, apoi se răspândesc în toată încăperea. Ele se amestecă cu praful și formează un strat fin, care în timp devine tot mai greu de îndepărtat.

Cea mai mare cantitate de grăsime se acumulează:

  • pe blaturile dulapurilor de bucătărie;
  • în jurul mânerelelor;
  • lângă hotă;
  • în locuri mai puțin evidente: pe rafturile cu mirodenii, lângă fereastră sau pe corpurile de iluminat.

Dar vestea bună este că există două soluții naturale și eficiente, care curăță mai bine decât majoritatea produselor de curățenie din magazin, potrivit bzi.ro

Este vorba despre oțet alb și detergent de vase, o combinație extrem de eficientă împotriva grăsimii.

Cum se prepară soluția de curățare:

  • 2 căni de apă caldă;
  • 1 cană de oțet alb;
  • 1 linguriță de detergent de vase;
  • câteva picături de suc de lămâie (pentru miros și efect degresant suplimentar).

Amestecă totul într-o sticlă cu pulverizator, aplică pe suprafețe și lasă să acționeze 2-3 minute. Apoi șterge cu o lavetă moale din microfibră.

Soluția astfel obținută este ideală pentru suprafețe lăcuite, din lemn sau laminate, deoarece nu zgârie și nu lasă pete.

Amestec din 2 ingrediente pur naturale care te scapă de petele din bucătărie și baie. Soluția trebuie să fermenteze 14 zile

Sursa foto: colaj Shutterstock

Pentru un plus de îngrijire, poți aplica ulterior o picătură de ulei de migdale sau ulei esențial de lavandă pentru un luciu discret și o protecție naturală.

Curățarea dulapurilor de bucătărie cu bicarbonat de sodiu

Pentru petele mai vechi, uscate, care s-au acumulat de-a lungul anilor, bicarbonatul de sodiu este soluția perfectă, fiind un abraziv natural care îndepărtează grăsimea fără a deteriora materialul.

În acet caz, amestecă 2 linguri de bicarbonat de sodiu cu câteva picături de apă caldă sau suc de lămâie pentru a obține o pastă.

Aplic-o pe zonele lipicioase și las-o să acționeze 10-15 minute, apoi curăță cu un burete moale și șterge cu o cârpă umedă.

Pentru un efect final perfect, pulverizează soluția cu oțet și apă de mai devreme — aceasta va reda luciul și va îndepărta orice reziduu de praf sau bicarbonat.

Mediafax
