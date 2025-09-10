Prima pagină » Diverse » Cum scapi de stratul de GRĂSIME depus pe dulapurile din bucătărie. Trucul extrem de simplu care îți protejează mobila

10 sept. 2025, 12:59
Oricât de atenți am fi la curățenie, bucătăria are un dușman care pândește: grăsimea formată pe dulapuri, în special în zona aragazului. Vestea bună este că nu avem nevoie de produse scumpe pentru a rezolva problema, ci doar de câteva ingrediente la îndemână.

Aburii rezultați din gătit, în combinație cu uleiul și particulele de praf din aer se depun treptat pe mobilier și formează o peliculă de grăsime.

Cu timpul, acest strat devine tot mai greu de îndepărtat și va senzația de murdărie chiar și într-o bucătărie îngrijită.

Ce variantă „eco” avem la îndemână

Magazinele oferă o gamă largă de produse degresante, însă acestea nu sunt întotdeauna eficiente. În plus, multe formule conțin substanțe chimice extrem de puternice și unele chiar pot afecta suprafețele sau pot fi iritante pentru cei sensibili la mirosuri puternice.

O alternativă ieftină și sigură este un amestec pregătit acasă. Ai nevoie de:

  • 200 ml oțet alb
  • 2 linguri bicarbonat de sodiu
  • 2 linguri suc de lămâie
  • 1 lingură ulei vegetal
  • 200 ml apă caldă

Toate ingredientele se amestecă bine și se pun într-un recipient cu pulverizator. Amestecul obținut se pulverizează pe dulapuri și se lasă să acționeze preț de maximum 10 minute, după care se șterge cu o lavetă curată.

Rezultatul obținut: suprafețe curate, fără urme de grăsime și un miros plăcut, proaspăt.

Această soluție naturală nu doar că elimină eficient depunerile de grăsime, dar este și ecologică, economică și sigură pentru mobilierul nostru.

Iar dacă o folosiți în mod regulat, veți preveni reapariția stratului lipicios de grăsime, iar bucătăria va rămâne curată mai mult timp.

