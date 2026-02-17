Prima pagină » Știri politice » Soluțiile AUR la recesiunea economică din România: scăderea TVA și micșorarea impozitelor pe dividende

Soluțiile AUR la recesiunea economică din România: scăderea TVA și micșorarea impozitelor pe dividende

17 feb. 2026, 19:42, Știri politice
Soluțiile AUR la recesiunea economică din România: scăderea TVA și micșorarea impozitelor pe dividende

Economistul AUR, Petrișor Peiu, a venit cu o serie de soluții pentru a scoate România din recesiunea economică. Acesta susține că actuala situație economică a țării este „mult mai gravă decât se încearcă a ni se spune de către Guvern” și a propus printre altele scăderea cotei TVA, micșorarea impozitelor pe dividende și eliminarea supraimpozitării  contractelor part-time. 

Modalitățile prin care România ar putea scăpa de recesiunea economică, spune Peiu, sunt următoarele:

  • Regenerarea consumului prin deducerea cotelor TVA;
  • Un impozit pe dividenede mai mic decât cel pe veniturile salariale;
  • Scutirea de impozit pe locuința de domiciliu;
  • Eliminarea supraimpozitării contractelor part-time;
  • TVA plătit la colectare;
  • Acordarea de „golden visa” pentru cei care investesc mai mult de 500.000 euro la Bursa de Valori.

