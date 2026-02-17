Economistul AUR, Petrișor Peiu, a venit cu o serie de soluții pentru a scoate România din recesiunea economică. Acesta susține că actuala situație economică a țării este „mult mai gravă decât se încearcă a ni se spune de către Guvern” și a propus printre altele scăderea cotei TVA, micșorarea impozitelor pe dividende și eliminarea supraimpozitării contractelor part-time.

Modalitățile prin care România ar putea scăpa de recesiunea economică, spune Peiu, sunt următoarele:

Regenerarea consumului prin deducerea cotelor TVA;

Un impozit pe dividenede mai mic decât cel pe veniturile salariale;

Scutirea de impozit pe locuința de domiciliu;

Eliminarea supraimpozitării contractelor part-time;

TVA plătit la colectare;

Acordarea de „golden visa” pentru cei care investesc mai mult de 500.000 euro la Bursa de Valori.

