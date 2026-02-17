Două tablouri de Nicolae Grigorescu, din colecția fostului ministru Darius Vâlcov, vândute cu sute de mii de euro la licitație

Două lucrări ale lui din „Nicolae Grigorescu, Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi în asfințit”, parte a colecției confiscate de la fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov, s-a vândut cu 170.000 de euro, fiecare, în cadrul licitației organizate de Artmark, marți 17 februarie.

Două dintre celebrele versiuni ale lucrării „Car cu boi”, realizate de pictorul Nicolae Grigorescu, un simbol al artei plastice românești, s-au vândut la licitație cu suma de 340.000 de euro. Comisarul de licitație, Adina Matei, este cea care a condus licitarea lucrărilor.

Pictura „Car cu boi, pe cale de dimineață” a fost prima licitată, în cadrul lotului 14 și a fost adjudecată la suma de 170.000 de euro. Lucrarea a fost pictată în ulei pe pânză cu dimensiunea 16.5 x 28 cm și în stânga jos se află semnătura în roșu, ”Grigorescu”.

A urmat „Car cu boi în asfințit”, o lucrare foarte râvnită de colecționari, a fost adjudecată tot pentru suma 170.000 de euro. A fost pictată în ulei pe pânză de dimensiunea 30 x 79.5 cm și este semnat și datat în dreapta jos, cu roșu, ”Grigorescu, (18)99”.

Ministrul de Finanțe, Dariu Vâlcov, se află în închisoare

Marți, o parte dintre tablourile confiscate de la fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov au fost scoase la licitație de Artmark, în cadrul unei proceduri de executare silită. În prezent, fostul ministru, Darius Vâlcov, se află în închisoare, în urma condamnării definitive în dosarul care a avut în centru tocmai aceste opere de artă.

Artmark a explicat că legislația fiscală și cea privind patrimoniul cultural nu permit ANAF să valorifice direct bunuri culturale mobile. Vânzarea se face exclusiv printr-un operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, într-o licitație comercială standard.