A fost activat centrul de urgență, din cauza vremii severe din București. Ce situații de risc au apărut

Autoritățile din București și Ilfov au activat măsuri speciale de intervenție, după ce Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov (CJSU Ilfov) au aprobat planul de protejare a populației în contextul vremii nefavorabile.

Astfel, începând de azi, a fost activat Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției București-Ilfov, o structură care reunește reprezentanți ai instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de urgență și de sprijinul populației.

Scopul este coordonarea rapidă a intervențiilor în cazul producerii unor incidente provocate de vremea severă.

Pe durata codului galben, în intervalul 10:00 – 18:00, echipele de intervenție au gestionat deja mai multe situații de risc în București: 4 copaci căzuți îndepărtați și două elemente de construcție desprinse și securizate.

De asemenea, autoritățile monitorizează în continuare evoluția fenomenelor meteo și recomandă populației să evite zonele cu arbori sau panouri instabile și să urmărească informările oficiale.

Măsurile rămân active pe toată durata avertizării meteorologice, pentru reducerea riscurilor și a asigura intervenția rapidă în caz de urgență.

Meteorologii anunță că vremea se va răci accentuat în Bucureşti marţi şi miercuri, cerul va fi noros şi va ninge consistent pe parcursul următoarelor zile. Conform estimărilor, în perioada 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, 8:00, în Capitală cerul va fi noros şi vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), iar seara vor fi depuneri de polei. Noaptea va ninge şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în general, de 20 – 35 cm, iar cantităţile de apă acumulate vor fi de 25 – 40 litri/mp.

Vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea va fi scăzută. Temperatura maximă va oscila între 2 şi 3 grade iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad.

