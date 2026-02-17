Prima pagină » Știri externe » Unul dintre aliații lui Trump din Europa a ales să nu participe la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace”. Karol Nawrocki a ales să rămână acasă

17 feb. 2026, 19:16, Știri externe
Președintele polonez Karol Nawrocki, unul dintre aliații lui Donald Trump din Europa, a anunțat că nu va participa la reuniunea inaugurală a noului „Consiliu pentru Pace” de la Washington, dar îl va trimite, în schimb, pe șeful Biroului său de Politici Internaționale.

Purtătorul de cuvânt al președintelui polonez a anunțat pe pagina de X că partea poloneză va fi reprezentată de Marcin Przydacz, șeful Biroului său de Politici Internaționale. Anterior, prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a declarat că orice reprezentant al Poloniei va participa doar cu rol de observator.

„La reuniunea inaugurală de joi a Consiliului pentru Pace de la Washington, președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, va fi reprezentat de șeful Biroului de Politici Internaționale, ministrul Marcin Przydacz”.

Polonia a refuzat să se alăture noului organism controversat din cauza rezervelor cu privire la componența și mandatul său internațional. Inițial conceput ca o grupare de state care aveau menirea de a supraveghea pacea și dezvoltarea în Fâșia Gaza, „Consiliul pentru Pace” al lui Trump a evoluat ulterior ca o posibilă alternativă la Națiunile Unite. Printre membrii săi se numără Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, țară cu care Polonia are dispute de lungă durată și tensiuni diplomatice.

