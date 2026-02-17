Din cauza restricțiilor de zbor impuse Rusiei de statele membre NATO și UE, deplasarea delegației ruse pentru discuțiile de pace de la Geneva a implicat un traseu lung cu avionul, unde majoritatea statelor europene au fost ocolite. Italia a fost singura țară tranzitată de avionul delegației de pace a Kremlinului.

În total, zborul de la Moscova la Geneva a durat nouă ore, în loc de 3 ore cât ar fi trebuit să dureze de obicei. Statele Unite au ajutat la coordonarea rutei, în ciuda restricțiilor impuse de UE, iar Elveția a garantat, de asemenea, siguranța zborului. În contrast cu delegația rusă care a sosit pe cale aeriană, echipa ucraineană, condusă de ministrul apărării Rustem Umerov, a călătorit spre Geneva folosind o rută terestră, cu trenul internațional.

Aeronava care transporta delegația rusă la negocierile de pace a trebuit să efectueze un ocol de câteva ore pentru a evita spațiul aerian restricționat. Delegația condusă de Medinski a inclus peste 20 de persoane, printre care se numără Igor Kostiukov, șeful serviciului de informații militare GRU, și viceministrul de externe Mihail Galuzin.

Recomandările autorului: