AUR se încălzește pentru guvernare. Simion: „Ne vom concentra pe soluții și pe viitoarea echipă de guvernare”

Liderul AUR, George Simion, spune că formațiunea politică pe care o conduce se concentrează pe soluții și pe viitoarea echipă de guvernare. George Simion susține că va prelua un model de acțiune care să desființeze deciziile care privesc majorările de taxe pe proprietăți și automobile.

George Simion precizează că, în următoarele luni, AUR va comunica public doar despre soluții și se va concentra pe viitoarea echipa de guvernare.

Soluțiile AUR prin care România ar putea scăpa de recesiunea economică sunt următoarele:

Regenerarea consumului prin deducerea cotelor TVA;

Un impozit pe dividenede mai mic decât cel pe veniturile salariale;

Scutirea de impozit pe locuința de domiciliu;

Eliminarea supraimpozitării contractelor part-time;

TVA plătit la colectare;

Acordarea de „golden visa” pentru cei care investesc mai mult de 500.000 euro la Bursa de Valori.

