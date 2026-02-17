Prima pagină » Știri politice » AUR a depus cerere la AEP de acces la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan „Este o chestiune de siguranță națională să știm cine sunt finanțatorii”

17 feb. 2026, 19:20, Știri politice
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a depus o cerere de acces la informații cu privire la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan la Autoritatea Electorală Permanentă. Partidul acuză că aproximativ 7 mil. lei au circulat în afara sistemului bancar și de plăți și susține că printre cei care au finanțat campania președintelui României ar putea exista persoane care ridică probleme de securitate națională. 

„Piperea a depus la AEP o cerere de acces la informații privind 250 de donatori/finanțatori ai campaniei lui Nicușor Dan. În 10 zile ar trebui să se răspundă și va face publice informațiile. În întâmpinare vine cu afirmații îngrijorătoare: 912.000 lei, bani nerestituiți lui Nicușor, nu s-au putut identifica finanțatorii. 7 milioane lei care au circulat în afara sistemului bancar și de plăți fără trasabilitate. Dacă printre împrumutători sunt persoane cu influență determinantă asupra președintelui sau persoane ostile, aflate în război hibrid cu România? Este o chestiune de siguranță națională să știm cine sunt.”

