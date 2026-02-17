Prima pagină » Vremea » Raed Arafat, avertisment pentru cel mai crunt episod de iarnă de anul acesta: „Zăpezi de până la 50 de cm în Capitală”. Până când durează

Raed Arafat, avertisment pentru cel mai crunt episod de iarnă de anul acesta: „Zăpezi de până la 50 de cm în Capitală”. Până când durează

Ruxandra Radulescu
17 feb. 2026, 19:35, Vremea
Raed Arafat, avertisment pentru cel mai crunt episod de iarnă de anul acesta:

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, precizează, în exclusivitate pentru Gândul, că avertismentul de cod portocaliu pentru vreme rea va dura până mâine în jurul prânzului și nămeții vor ajunge la 50 cm în Capitală.  Acesta precizează că echipajele cu bulodexcavatoare și ambulanțele pentru multiple victime au ajuns deja în județele unde se anunță viscol și ger crunt.

Raed Arafat precizează că primele măsuri au fost luate încă de la primele ore ale dimineții. Șeful DSU subliniază că echipele mobilizate în județele aflate sub cod portocaliu vor funcționa până dimineață.

„Dimineața s-au luat primele măsuri, au fost prefecții solicitați să cheme comitetele pentru situații de urgență în toată zona care este sub cod portocaliu. S-a solicitat să ia măsuri pentru toate comitetele din fiecare județ.

În același timp, s-a primit dispoziția să se facă manevra și să se mobilizeze forțe din județele care nu sunt sub cod către județele care sunt sub  cod portocaliu și forțele au ajuns deja în zonele unde au fost mobilizate. Echipajele includ personal dar și utilaje, ambulanțe pentru multiple victime, șenilate  cu targă și care pot intra pe zonele izolate, buldoexcavatoarele au fost trimise de către IGSU în zonele respective.

Au fost activate grupele operative în fiecare județ și la nivelul ministerului, care vor rămâne active până la ieșirea din cod. Deci ăsta este un aspect foarte important pentru ca orice situație care apare va putea fi gestionată foarte rapid”, afirmă Arafat.

Drumuri închise pe timpul nopții. Care sunt sfaturile pentru populație

Raed Arafat sfătuiește populația să nu călătorească pe drumurile din zona Codului portocaliu, decât dacă este necesar. De asemenea, este posibil ca anumite drumuri să fie închise pe timpul nopții, pentru a preveni potențiale accidente.

„Au fost transmise mai multe mesaje către populație, să respecte indicațiile forțelor de ordine. Să nu se aventureze pe străzile închise, să nu circule pe drumurile din zona codului portocaliu decât dacă este esențial. Sunt drumuri care ar putea fi închise preventiv, tocmai ca să nu se blocheze persoane în timpul nopții pe drumurile respective”, a mai adăugat Arafat.

Ce se întâmplă cu școlile din județele vizate de codul portocaliu

Șeful DSU afirmă că închiderea școlilor rămâne la atitudinea fiecărui comitet județean în parte.

„Acum, județul Giurgiu a luat decizia în cadrul comitetului județean să închidă școlile, celelalte județe, în mare parte, sunt în vacanță, așa că nu sunt școlile deschise. Decizia de închidere a școlilor se ia la nivelul fiecărui comitet județean”, precizează Arafat.

„Până mâine pe la prânz. Vom vedea care vor fi efectele în cursul nopții. Riscurile normal că există. Vor fi cazuri la care vom ajunge mai târziu pentru că vor fi zăpezi de până la 50 de cm conform informațiilor”, mai avertizează șeful DSU.

FOTO: Mediafax/Envato

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT ANM plasează Capitala și 12 județe sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. În București, stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 50 de cm
11:34
ANM plasează Capitala și 12 județe sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. În București, stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 50 de cm
METEO Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară
08:49
Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară
METEO Codul Galben de ninsori pune stăpânire peste România. Ce anunță meteorologii
14:20, 16 Feb 2026
Codul Galben de ninsori pune stăpânire peste România. Ce anunță meteorologii
VIDEO După un weekend cu temperaturi de primăvară, ploile și ninsorile revin în țară. Elena Mateescu, director ANM, ne spune cum va fi vremea
11:11, 16 Feb 2026
După un weekend cu temperaturi de primăvară, ploile și ninsorile revin în țară. Elena Mateescu, director ANM, ne spune cum va fi vremea
METEO Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
07:33, 16 Feb 2026
Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
METEO Miracolul vremii frumoase nu ține mai mult de o zi. Cod galben duminică și de luni se întorc ninsorile
13:32, 14 Feb 2026
Miracolul vremii frumoase nu ține mai mult de o zi. Cod galben duminică și de luni se întorc ninsorile
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cercetătorii români au descoperit o bacterie rezistentă la 10 antibiotice în Peștera Scărișoara
EXTERNE Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace
19:47
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace
FLASH NEWS Soluțiile AUR la recesiunea economică din România: scăderea TVA și micșorarea impozitelor pe dividende
19:42
Soluțiile AUR la recesiunea economică din România: scăderea TVA și micșorarea impozitelor pe dividende
METEO A fost activat centrul de urgență, din cauza vremii severe din București. Ce situații de risc au apărut
19:34
A fost activat centrul de urgență, din cauza vremii severe din București. Ce situații de risc au apărut
FLASH NEWS AUR se încălzește pentru guvernare. Simion: „Ne vom concentra pe soluții și pe viitoarea echipă de guvernare”
19:33
AUR se încălzește pentru guvernare. Simion: „Ne vom concentra pe soluții și pe viitoarea echipă de guvernare”
FLASH NEWS AUR a depus cerere la AEP de acces la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan „Este o chestiune de siguranță națională să știm cine sunt finanțatorii”
19:20
AUR a depus cerere la AEP de acces la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan „Este o chestiune de siguranță națională să știm cine sunt finanțatorii”
DIPLOMAȚIE Unul dintre aliații lui Trump din Europa a ales să nu participe la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace”. Karol Nawrocki a ales să rămână acasă
19:16
Unul dintre aliații lui Trump din Europa a ales să nu participe la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace”. Karol Nawrocki a ales să rămână acasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe