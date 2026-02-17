Raed Arafat, avertisment pentru cel mai crunt episod de iarnă de anul acesta: „Zăpezi de până la 50 de cm în Capitală”. Până când durează

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, precizează, în exclusivitate pentru Gândul, că avertismentul de cod portocaliu pentru vreme rea va dura până mâine în jurul prânzului și nămeții vor ajunge la 50 cm în Capitală. Acesta precizează că echipajele cu bulodexcavatoare și ambulanțele pentru multiple victime au ajuns deja în județele unde se anunță viscol și ger crunt.

Raed Arafat precizează că primele măsuri au fost luate încă de la primele ore ale dimineții. Șeful DSU subliniază că echipele mobilizate în județele aflate sub cod portocaliu vor funcționa până dimineață.

„Dimineața s-au luat primele măsuri, au fost prefecții solicitați să cheme comitetele pentru situații de urgență în toată zona care este sub cod portocaliu. S-a solicitat să ia măsuri pentru toate comitetele din fiecare județ.

În același timp, s-a primit dispoziția să se facă manevra și să se mobilizeze forțe din județele care nu sunt sub cod către județele care sunt sub cod portocaliu și forțele au ajuns deja în zonele unde au fost mobilizate. Echipajele includ personal dar și utilaje, ambulanțe pentru multiple victime, șenilate cu targă și care pot intra pe zonele izolate, buldoexcavatoarele au fost trimise de către IGSU în zonele respective. Au fost activate grupele operative în fiecare județ și la nivelul ministerului, care vor rămâne active până la ieșirea din cod. Deci ăsta este un aspect foarte important pentru ca orice situație care apare va putea fi gestionată foarte rapid”, afirmă Arafat.

Drumuri închise pe timpul nopții. Care sunt sfaturile pentru populație

Raed Arafat sfătuiește populația să nu călătorească pe drumurile din zona Codului portocaliu, decât dacă este necesar. De asemenea, este posibil ca anumite drumuri să fie închise pe timpul nopții, pentru a preveni potențiale accidente.

„Au fost transmise mai multe mesaje către populație, să respecte indicațiile forțelor de ordine. Să nu se aventureze pe străzile închise, să nu circule pe drumurile din zona codului portocaliu decât dacă este esențial. Sunt drumuri care ar putea fi închise preventiv, tocmai ca să nu se blocheze persoane în timpul nopții pe drumurile respective”, a mai adăugat Arafat.

Ce se întâmplă cu școlile din județele vizate de codul portocaliu

Șeful DSU afirmă că închiderea școlilor rămâne la atitudinea fiecărui comitet județean în parte.

„Acum, județul Giurgiu a luat decizia în cadrul comitetului județean să închidă școlile, celelalte județe, în mare parte, sunt în vacanță, așa că nu sunt școlile deschise. Decizia de închidere a școlilor se ia la nivelul fiecărui comitet județean”, precizează Arafat. „Până mâine pe la prânz. Vom vedea care vor fi efectele în cursul nopții. Riscurile normal că există. Vor fi cazuri la care vom ajunge mai târziu pentru că vor fi zăpezi de până la 50 de cm conform informațiilor”, mai avertizează șeful DSU.

FOTO: Mediafax/Envato