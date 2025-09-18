Prima pagină » Diverse » Întărirea sistemului imunitar la copii în sezonul rece. Cei mai importanți aliați în lupta cu virozele și infecțiile

Întărirea sistemului imunitar la copii în sezonul rece. Cei mai importanți aliați în lupta cu virozele și infecțiile

Anotimpul rece și colectivitatea din sălile de clasă fac expun organismul copiilor răcelilor și virozelor. De aceea, menținerea unei imunități puternice la copii devine o prioritate pentru părinți în această perioadă.

Alimentația este foarte importantă în consolidarea imunității copiilor. Fructele și legumele proaspete trebuie să fie nelipsite din meniul zilnic. Vitaminele A, C și E, dar și mineralele precum zincul și seleniul, sunt esențiale pentru susținerea mecanismelor naturale de apărare. Citricele, kiwi, ardeiul gras, morcovii și spanacul sunt câteva exemple de alimente care ajută la întărirea imunității.

Este important consumul de proteine de calitate, precum cele din carne slabă, ouă sau lactate, pentru că susțin regenerarea celulelor. De asemenea, carbohidrații complecși și fibrele din cereale integrale ajută la funcționarea optimă a sistemului digestiv.

Somnul adecvat este esențial pentru copii. Un școlar are nevoie de aproximativ 9-11 ore de somn pe noapte, în funcție de vârstă.

Activitate fizică și hidratare pentru un sistem imunitar puternic

Un factor care contribuie la menținerea imunității este activitatea fizică. Plimbările în aer liber, jocurile în parc sau exercițiile ușoare acasă sunt recomandate zilnic.

Hidratarea rămâne un aspect esențial pentru buna funcționare a organismului. Copiii trebuie îndemnați să consume nu numai apă, ci și ceaiuri de plante sau supe.

Administrarea de vitamine sau suplimente trebuie să fie întotdeauna recomandată de un medic pediatru, care poate evalua necesitățile reale ale copilului

Menținerea unei igiene corespunzătoare

Spălatul corect pe mâini, evitarea contactului cu persoane bolnave și dezinfectarea obiectelor de uz comun reduc semnificativ riscul de îmbolnăvire.

Alte aspecte care trebuie luate în considerare, când vine vorba de creșterea imunității la copii este vaccinarea, reducerea stresului și menținerea unui mediu pozitiv.

FOTO: Envato

