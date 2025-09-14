Ce nu se pune niciodată în CIORBA de pui. Acest ingredient poate compromite gustul tradițional

Ciorba de pui rămâne unul dintre preparatele preferate ale românilor, datorită gustului autentic, asta ca să nu mai pomenim de beneficiile pentru organism. Însă, pentru ca rețeta să iasă așa cum trebuie, există un ingredient care ar trebui evitat cu orice preț.

Marii chefi bucătari spun că acest ingredient poate compromite gustul tradițional dacă este adăugat în ciorba de pui.

Ingredientul care nu are ce căuta în ciorba de pui

Chiar dacă mulți sunt tentați să dea o notă cât mai „specială” tradiționalei ciorbe de pui, ierburile de Provence nu sunt deloc potrivite și nu au ce căuta în acest fel de mâncare. Amestecul aromat de rozmarin, cimbru, oregano, busuioc, maghiran și chiar lavandă este ideal pentru fripturi, sosuri sau paste, dar schimbă complet gustul unei ciorbe clasice.

Bucătarii atrag atenția că, odată adăugat acest condiment, ciorba de pui își pierde aroma inconfundabilă, cea pe care mulți o asociază cu mesele din copilărie.

Astfel, în locul unui gust familiar și reconfortant, am putea avea ceva dezamăgitor.

În schimb, pentru o ciorbă de pui autentică, este bine să se păstreze condimentele tradiționale, cum sunt leușteanul și pătrunjelul proaspăt, care se adaugă la final, dar și foile de dafin, piperul și puțină sare grunjoasă. Toate acestea dau savoarea clasică și aduc echilibrul perfect între aromă și prospețime.

Ce beneficii are ciorba de pui

Dincolo de gust, ciorba de pui este și un preparat sănătos. Fiind bogată în proteine ușor digerabile și minerale, sprijină imunitatea și ajută la refacerea organismului.

În plus, ciorba de pui hidratează, încălzește și este recomandată în perioadele de convalescență sau răceală.

Sfatul specialiștilor în bucătărie este următorul: pentru a te bucura de toate calitățile ei, ciorba de pui trebuie preparată cât mai simplu, cu legume proaspete și condimentele potrivite, fără adaosuri care să îi altereze gustul autentic.

