Inteligența artificială greșește istoria. Cum e „reinventată” Roma antică prin imagini false

În ultimele luni, au apărut online tot mai multe videoclipuri și imagini generate de inteligența artificială (IA), care pretind să ofere reprezentări exacte ale trecutului, în special ale Imperiului Roman. Cu toate acestea, deși pot părea spectaculoase, aceste reconstituiri nu corespund realității istorice.

Istorie reprezentată eronat

Videoclipul „Roma Antică | Video Generat de IA” (Ancient Rome | AI Generated Video) de pe Youtube nu poate fi considerat o reconstituire fidelă, deoarece prezintă câteva greșeli importante. Spre exemplu, la minutul 0:47, apare un soldat roman în fața unui fundal care ar trebui să reprezinte Roma antică. Totuși, una dintre clădirile din imagine este dintr-o cu totul altă epocă.

Materialul video de pe YouTube include și o cursă, o scenă asociată cu imaginea Imperiului Roman încă din perioada celebrului film Ben-Hur. În această prezentare, cursa pare să se desfășoare în Circus Maximus, cel mai mare hipodrom al orașului Roma. Aspectele reproduse greșit de IA sunt de ordinul arhitecturii și al detaliilor tehnice.

„Nivelurile par deosebit de înalte și nu erau acoperite cu un rând dublu de arcade. Deși imaginea este, fără îndoială, bazată pe Circus Maximus, cel mai mare edificiu de acest fel din Roma, arhitectura din fundal seamănă cu un apeduct. Mai mult, carele romane adevărate aveau două roți, în timp ce, în această imagine, au patru”, explică Sarah Kourdy, profesoară de Istoria Artei și Arheologie la Universitatea din Bordeaux Montaigne, specializată în cultura greacă și romană antică.

IA nu distinge între stilurile arhitecturale

O fotografie identificată ca reprezentând băile termale ale împăratului roman Caracalla a fost distribuită pe diverse grupuri de Facebook axate pe istoria antică.

Aceste băi, considerate printre cele mai rafinate și impresionante din perioada Imperiului Roman, au fost ridicate de împăratul Caracalla în anul 216 d.Hr. Imaginea prezintă o piscină situată sub un tavan elaborat, decorat cu marmură albă și elemente aurite, în stil baroc, deși barocul a apărut abia în secolul al XVII-lea.

„Săpăturile arheologice de la Termele lui Caracalla au dezvăluit că băile imperiale aveau într-adevăr dimensiuni impunătoare. Dar imaginea creată de inteligența artificială merge dincolo de asta: înfățișează o piscină imensă umplută cu coloane gigantice ale căror baze stau în apă, ceea ce pur și simplu nu era cazul.”

Potrivit evaluării realizate de Kourdy, imaginile generate de inteligența artificială se caracterizează, în principal, prin prezența anacronismului, a acurateții discutabile și a proporțiilor distorsionate.

