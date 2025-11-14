Intervenție realizată de Societatea Infrastructură 5 pe Drumul Ghindari (P)

Societatea Infrastructură S5 a intervenit pe Drumul Ghindari, o zonă intens tranzitată, în urma numeroaselor sesizări primite din partea cetățenilor. Acțiunea a avut ca scop remedierea problemelor apărute la nivelul carosabilului și îmbunătățirea condițiilor de trafic.

Reprezentanții Infrastructură S5 au precizat că intervențiile sunt realizate prompt, ori de câte ori este necesar, pentru a menține infrastructura rutieră în condiții optime și pentru a asigura siguranța participanților la trafic.

Drumul urmează să fie monitorizat constant, având în vedere că în zonă se regăsesc numeroase șantiere, iar traficul intens și circulația vehiculelor de mare tonaj contribuie la degradarea carosabilului mult mai rapid decât ar trebui.

Societatea Infrastructură S5 își reafirmă angajamentul de a interveni permanent acolo unde apar probleme, continuând să acorde prioritate siguranței și confortului rutier.

Prin acțiuni constante și responsabile, Infrastructură S5 contribuie la îmbunătățirea rețelei rutiere din sector.

