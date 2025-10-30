INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrare finalizată pe strada Posada, pentru siguranța și confortul locuitorilor (P)

Infrastructură 5 transmite că a finalizat o nouă lucrare menită să sporească confortul locuitorilor din Sectorul 5. Este vorba despre refacerea carosabilului pe strada Posada.

„Noi lucrări finalizate! Pe strada Posada, am intervenit și o nouă lucrare menită să sporească confortul locuitorilor din zonă a fost finalizată. De asemenea, desfășurăm constant lucrări în mai multe zone ale sectorului pentru a îmbunătăți infrastructura urbană. Continuăm să intervenim acolo unde este nevoie, pas cu pas, pentru un sector mai accesibil și mai bine întreținut”, precizează Infrastructură Sector 5 pe Facebook.