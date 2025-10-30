Prima pagină » Diverse » INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrare finalizată pe strada Posada, pentru siguranța și confortul locuitorilor (P)

INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrare finalizată pe strada Posada, pentru siguranța și confortul locuitorilor (P)

30 oct. 2025, 16:13, Diverse
INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrare finalizată pe strada Posada, pentru siguranța și confortul locuitorilor (P)
Galerie Foto 2

Infrastructură 5 transmite că a finalizat o nouă lucrare menită să sporească confortul locuitorilor din Sectorul 5. Este vorba despre refacerea carosabilului pe strada Posada. 

„Noi lucrări finalizate! Pe strada Posada, am intervenit și o nouă lucrare menită să sporească confortul locuitorilor din zonă a fost finalizată.
De asemenea, desfășurăm constant lucrări în mai multe zone ale sectorului pentru a îmbunătăți infrastructura urbană. Continuăm să intervenim acolo unde este nevoie, pas cu pas, pentru un sector mai accesibil și mai bine întreținut”, precizează Infrastructură Sector 5 pe Facebook.
Potrivit administrației locale, această lucrare face parte dintr-un program amplu de întreținere și modernizare a infrastructurii urbane, derulat constant în mai multe zone ale sectorului 5. Prin aceste intervenții sunt urmărite nu doar reabilitarea infrastructurii existente, ci și prevenirea degradării spațiilor publice, astfel încât comunitatea să se bucure de un oraș curat, ordonat și funcțional.
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă 230 milioane euro din PNRR
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
O specie de pasăre își „mânăncă” propriile organe pentru a-și putea finaliza migrația