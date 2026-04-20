La Suceava, un vis devenit realitate – expoziția „Ștefan Luchian – un artist universal”

În 27 iunie 1916 Ștefan Luchian, una dintre cele mai importante personalități plastice românești se stingea din viață. La 110 de ani, Muzeul Național al Bucovinei, în colaborare cu prestigioase instituții muzeale și asociații din țară – Muzeul Național de Artă al României, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Muzeul Național Brukenthal, Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Fundația Jean Louis Calderon – Galeriile Cornel Florea și Fundația pentru Artă, Natură și Societate, propune urbei sucevene un eveniment: „Ștefan Luchian – un artist universal”. Expoziția este prima de acest fel organizată la Suceava, cel puțin în ultimii 50 de ani.

Vernisajul va avea loc miercuri, 22 aprilie 2026, ora 13:00, la sediul Muzeului Național al Bucovinei (Muzeul de Istorie Suceava) și va fi prezentată de domnul Damian Florea, galerist, curator și colecționar de artă.

Expoziția reunește 42 de lucrări, realizate în diferite tehnici și pe diverse suporturi, ce acoperă o mare parte din creația lui Ștefan Luchian – flori, peisaje, portrete și naturi statice –, toate încercând să prezinte publicului dimensiunea universală a unuia dintre cei mai importanți pictori români de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Remarcabil reprezentant al artei moderne românești, Ștefan Luchian este considerat un continuator al tradiției inaugurate de Nicolae Grigorescu și Ion Andreescu. Arta sa, rafinată și profund expresivă, emană un umanism cald și o sensibilitate aparte, definindu-l drept unul dintre cei mai valoroși pictori români ai epocii sale. Prin opera lăsată posterității, el a marcat profund pictura românească de la începutul secolului XX și tot ce a urmat după aceea.

Marele artist avea să afirme: „Oricum, pictura noastră nu se prea deosebește de cea străină și eu cred că e aproape fatal să fie așa. Graiul picturii e o limbă universală; doar felul de concepție și culoarea locală ne mai deosebesc puțin – dar prea puțin”; citându-l, curatorul Damian Florea spune că: „pe de o parte, el recunoaște apartenența la un limbaj universal al picturii – ceea ce îl plasează implicit, în același câmp de legitimitate cu marile direcții europene. Pe de altă parte, introduce acea diferență subtilă, dar esențială: și ; nu ruptura, nu excepționalismul ostentativ, ci diferența fină, aproape imperceptibilă – acolo se joacă identitatea.”

Vă invităm, așadar, să pășiți în universul culorilor și al emoției, descoperind creația unuia dintre cei mai iluștri artiști plastici ai României – Ștefan Luchian. Alături de expoziție, vă puteți bucura și de un catalog biling, semnat de domnul Damian Florea, bine documentat și bogat ilustrat.

  • Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

