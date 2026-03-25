România strălucește la Art Rotterdam 2026: Trei galerii românești expun lucrări contemporane inovatoare

România își reafirmă prezența pe scena internațională a artei contemporane prin participarea a trei galerii la Art Rotterdam 2026, unul dintre cele mai importante târguri europene dedicate artei contemporane, conform News.ro.

România, reprezentată cu mândrie la Art Rotterdam 2026

Trei galerii românești, Galeria Anca Poterașu, Galeria Sector 1 și Galeria Ivan, participă la cea de-a 27-a ediție a Art Rotterdam, eveniment care se desfășoară pentru prima dată la Rotterdam Ahoy, în perioada 27-29 martie 2026. Sprijinul pentru prezența acestora vine din partea Institutului Cultural Român, prin Direcția Relații Internaționale.

Art Rotterdam este recunoscut pentru promovarea colaborărilor cu instituții de artă și inițiative culturale, reunind galerii naționale și internaționale și oferind o platformă solidă pentru arta contemporană, de la pictură și sculptură, la artă digitală și performance.

Ediția din 2026 este așteptată să atragă peste 25.000 de vizitatori, aproximativ jumătate din afara Olandei.

Galeria Anca Poterașu: debut cu lucrări de Oana Coșug și Matei Bejenaru

Participarea Galeriei Anca Poterașu marchează prima lor prezență la Art Rotterdam. În cadrul New Art Section expune Oana Coșug (stand K23), iar în Projections Section, Matei Bejenaru prezintă filmul său SCAN_01.

Lucrările Oanei Coșug explorează relația dintre corpul feminin și mediul înconjurător, combinând figuri și peisaje într-o tensiune vizuală subtilă.

SCAN_01 lui Matei Bejenaru este primul dintr-o serie de proiecte video care explorează aspecte ale limbajului cinematografic, precum durata, intervalul, mişcarea camerei, montajul şi dinamica subiectului filmat.

Galeria Sector 1: voci emergente și mid-career din România

Galeria Sector 1, fondată în 2017 de Andreea Stănculeanu, participă în trei secțiuni: Solo/Duo cu Andrei Nuțu și Norbert Filep, Projections cu Aurelia Mihai și Sculpture Park cu Maria Brîneț.

Andrei Nuțu este un artist vizual a cărui practică creează un dialog între diverse tehnici şi perioade artistice, având ca punct central explorarea figurii umane.

Norbert Filep reflectează asupra momentului actual din istorie ca asupra unui punct major de cotitură, în care totul devine din ce în ce mai accelerat şi mai imaterial, în timp ce dimensiunile fizice care au construit trecutul nostru se estompează treptat..

Maria Brîneț se concentrează pe reinterpretarea arhivelor subiective şi colective, punând sub semnul întrebării modul în care putem atribui valoare unor aspecte evazive ce întruchipează memoria, trauma sau tranziţia imperceptibilă de la o generaţie la alta.

Aurelia Mihai este artistă vizuală şi cineastă. A fost distinsă cu numeroase premii şi burse internaţionale, inclusiv rezidenţe în Statele Unite, Regatul Unit, Italia şi Suedia. Între 2009 şi 2021, a fost profesoară la Universitatea de Artă din Braunschweig, Germania.

Galeria Ivan: a doua participare cu artist internațional

Galeria Ivan, activă pe scena românească din 2007, participă pentru a doua oară la New Art Section, cu lucrări semnate de Elijah Burgher (New York/Berlin).

Galeria Ivan, fondată în 2007 la Bucureşti, este una dintre iniţiativele independente importante ale scenei artistice româneşti. Programul său vizează atât promovarea artiştilor consacraţi, precum Geta Brătescu, Paul Neagu sau Lia Perjovschi, cât şi susţinerea artiştilor emergenţi.

În 2021, galeria a deschis un nou spaţiu expoziţional în cadrul Atelierelor Malmaison şi a participat la numeroase târguri internaţionale de artă, inclusiv în Basel, New York, Londra, Madrid, Berlin şi São Paulo.

Practica artistică a lui Elijah Burgher (n. 1978, New York; locuieşte la Berlin) utilizează iconografii din diferite sisteme artistice pentru a crea un limbaj abstract propriu, bazat pe embleme şi sigilii.

Recomandarea autorului: