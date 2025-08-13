Prima pagină » Diverse » Le groupe G4Media.ro est racheté par Titluri Quality: On se forme le plus grand conglomérat de presse numérique en Roumanie

13 aug. 2025, 17:05, Diverse
La société Titluri Quality, propriétaire de la plateforme Mediafax.ro et de l’agence de presse et d’images Mediafax, annonce la signature du contrat d’acquisition intégrale du groupe G4Media, dans le cadre d’une transaction qui marque la création du plus grand conglomérat de presse numérique en Roumanie.

Le nouveau groupe va cumuler une audience de près de deux millions d’utilisateurs uniques par jour, redéfinissant ainsi le paysage médiatique en ligne national.

Le groupe G4Media regroupe les publications G4Media, Economedia, G4Food, Techrider et Pets&Cats, des marques consolidées, avec un profil éditorial diversifié et une communauté active de lecteurs.

Le groupe de presse dont fait partie Mediafax comprend des titres de référence tels que ProSport, CanCan, Gândul, ProMotor, CSID (Ce se întâmplă, doctore?), Descoperă, Go4it, Ciao, RaziCuLacrimi, ApropoTV et Liga2.ro.

Cette fusion donne naissance à un écosystème numérique intégré qui gérera une audience vaste, diversifiée et bien segmentée. Le modèle éditorial proposé combinera du contenu premium, du journalisme d’investigation, des analyses économiques, des actualités rapides, du contenu viral et du divertissement informatif de qualité.

„Cette fusion reflète la maturation du marché des médias numériques en Roumanie. L’objectif est clair: offrir un contenu pertinent, professionnel et adapté aux besoins d’un public qui recherche à la fois la profondeur et l’accessibilité. La consolidation des ressources nous permet d’investir dans l’innovation éditoriale, le développement technologique et l’expansion vers de nouveaux contenus verticaux”, ont dit les représentants de G4Media, Dan Tăpălagă et Cristian Pantazi.

„Nous sommes honorés d’annoncer l’acquisition de G4Media, une référence du journalisme roumain et un modèle d’intégrité, de rigueur et d’impact public. Cette étape marque pour notre groupe non seulement une expansion stratégique, mais aussi un engagement ferme envers un idéal: la performance comme valeur centrale. Avec cette acquisition, on réaffirme notre foi dans le pluralisme, la responsabilité et l’excellence éditoriale. Les années à venir seront guidées par les principes d’une performance mesurée non seulement en chiffres, mais aussi en termes de qualité du débat public que nous soutenons. Enfin, l’audience actuelle de ce conglomérat est la plus importante du secteur de l’édition roumaine, avec un horizon pratiquement à 360 degrés”, déclare Radu Budeanu, PDG de Titluri Quality.

Indépendance éditoriale, garantie par un accord formel

Toutes les publications du groupe G4Media conserveront leurs équipes de direction et leur indépendance éditoriale. Les fondateurs du groupe, les journalistes Dan Tăpălagă et Cristian Pantazi, resteront activement impliqués dans la nouvelle structure, assurant la continuité de la ligne éditoriale et le respect des principes qui ont présidé à la création de G4Media.
Afin de garantir ce principe, le nouveau propriétaire a signé un accord sur l’indépendance éditoriale, applicable aux publications G4Media, Economedia, G4Food, Techrider et Pets&Cats.

Principes clés de l’accord:

1. L’autonomie éditoriale

La politique éditoriale des publications est définie exclusivement par les équipes rédactionnelles dirigées par les rédacteurs en chef, qui ont le dernier mot dans toutes les décisions relatives au contenu journalistique. Le propriétaire a le droit légitime de les consulter.

2. Interdiction d’ingérence directe

Le propriétaire ne peut pas contacter directement les membres des rédactions pour influencer, interdire ou modifier des articles ou des enquêtes. La communication se fait exclusivement par l’intermédiaire des rédacteurs en chef.

3. Respect de l’agenda editorial

Aucune intervention du propriétaire ne peut conduire à la publication, au retrait ou à la modification du contenu éditorial en dehors des décisions de la rédaction. Il n’y a pas de droit de veto, de révision ou de validation.

4. Interdiction de toute pression indirecte

Toute forme de pression – par le biais de bailleurs de fonds, de contrats commerciaux ou d’autres canaux – est considérée comme une violation grave de l’accord.

5. Charte éditoriale, document public

Les principes de l’accord seront intégrés dans une charte éditoriale publique, affichée de manière visible sur le site web de G4Media et respectée comme document de référence dans les relations avec les lecteurs et la nouvelle direction.

La structure de propriété sera communiquée publiquement dans les prochains jours, une fois tous les détails juridiques et opérationnels finalisés, après obtention de l’autorisation des autorités compétentes. La direction éditoriale des publications du groupe G4Media.ro reste inchangée. La priorité immédiate reste d’assurer la continuité éditoriale et le développement durable des marques du portefeuille.

G4media.ro group acquired by Titluri Quality, creating Romania’s largest digital media group

Grupul G4Media.ro este achiziționat de Titluri Quality: se formează cel mai mare conglomerat de presă digitală din România

