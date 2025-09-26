Limba română: Ce înseamnă termenul „Elucubrație”

Elucubrație este unul dintre acele cuvinte mai puțin utilizate în limba română și se referă la descrierea unei idei bizare, o teorie absurdă sau o vorbă lipsită de sens.

Definiția din DEX

Potrivit DEX 2009, elucubrație înseamnă:

ELUCUBRÁȚIE, elucubrații, s. f. (Livresc)

Expunere, idee, teorie lipsită de logică, născocire absurdă.

Producție literară (sau științifică) lipsită de valoare.

Originea acestui cuvânt

„Elucubrație” vine din limba franceză (élucubration), care la rândul său provine din latină (elucubratio) – „lucrare făcută noaptea, cu trudă”. Inițial acestui cuvânt i s-a atribuit un sens neutru (lucrare elaborată cu efort), dar în timp el a căpătat o nuanță ironică care desemnează un rezultat exagerat, artificial sau lipsit de sens.

Cum se folosește în vorbire acest cuvânt

În zilele noastre, „elucubrație” este folosit în special pentru a ironiza sau a critica o idee, o teorie sau un discurs pe care îl considerăm absurd sau lipsit de fundament.

Exemple:

„Tot ce a spus la ședință sunt doar elucubrații fără nicio bază reală.”

„Această teorie conspiraționistă este o elucubrație.”

„Cartea a fost considerată o elucubrație pseudo-științifică.”

„Elucubrație” are o forță expresivă aparte – nu doar că respinge ideea în cauză, dar sugerează că aceasta este și ridicolă. Este un termen potrivit pentru contexte polemice, articole de opinie sau dezbateri în care vrei să evidențiezi lipsa de substanță a unui argument.

