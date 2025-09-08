Limba română: Ce înseamnă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram”. Puţini ştiu

Te-ai întrebat vreodată ce reprezintă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram” din limba română? Originea acestei expresii derivă dintr-un paragraf din Evanghelie, ceea ce înseamnă că, la bază, are o însemnătate religioasă.

În limba română putem întâlni o multitudine de expresii, iar unele dintre acestea pot avea o însemnătate religioasă, culturală și chiar socială. „A trăi ca-n sânul lui Avram”, „A fi teleleu Tănase”, „A nimerit orbul Brăila” și „A se duce pe Apa Sâmbetei” sunt câteva dintre aceste expresii.

Expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram”

Expresia din limba română înseamnă „a o duce bine” sau „a fi în elementul său”. Este o expresie utilizată, de obicei, pentru a arăta că o persoană duce o viață îmbelșugată, fără griji, cu pace și liniște. Practic, pune accentul pe viața fără lipsuri și necazuri a unui om.

Savatul român Simion Mehedinți a oferit și el o explicație a acestei expresii.

„Vorba asta trebuie înţeleasă astfel: nu doar că Lazăr a intrat în sânul lui Avraam, cum ai băga un măr în sân, ci numai s-a culcat pe sânul lui… Cei vechi aveau obiceiul să stea la masă culcaţi, căci scaunele sunt o născocire nouă. La început, oamenii stăteau pe pământ, când se odihneau şi când mâncau; aşa că, stând aplecaţi, capul unora se rezema uneori pe braţele şi pe sânul vecinului. Lazăr, aşadar, stând alături de Avraam, care era în capul ospăţului, se rezema pe sânul lui”, arăta savantul român, potrivit Adevarul.ro.

Sursă foto: colaj Envato