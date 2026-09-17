Influencerul Lucian Mîndruță, unul dintre foștii susținători ai lui Nicușor Dan în campania electorală, se declară dezamăgit de liderul de la Cotroceni, pentru numirea lui Siegfried Mureșan, în funcția de premier desemnat. Acesta a ironizat, în special, faptul că președintele a anunțat nominalizarea pentru rolul de prim-ministru, fără a avea confirmare din partea europarlamentarului că ar fi de acord cu o astfel de funcție.

„O fi el olimpic, dar la politică nici la clasa zero nu e.

Mai întâi a anunțat un premier despre care nu știa daca vrea. Apoi – probabil din teama de penibil a lui Siegfried – acesta a vrut”, afirmă Mîndruță într-o postare pe Facebook.

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Lucian Mîndruță menționează că este foarte puțin probabil ca Mureșan să întrunească voturile necesare în Parlament, pentru formarea unui Guvern, având în vedere că atât PSD, cât și AUR au anunțat că nu-l susțin pe liberal.

„Daaar, la câteva minute după, Grindeanu a iesit și l-a făcut pe premierul desemnat direct trădător.

Nu incompetent, nu lipsit de sprijin politic. Trădător.

Clar deci, PSD nu-l votează. Îmi imaginez ca nici AUR. Si-atunci?”, mai adaugă Mîndruță.

În opinia lui Mîndruță, Nicușor Dan ar fi eșuat lamentabil în desemnarea lui Siegfried Mureșan.

„De ce l-a aruncat pe piață Nicușor? Doar ca sa ne poată spune ca a făcut ceva?

Si anume NIMIC?”, se întreabă, retoric, Lucian Mîndruță.

„Late edit: cica e pus sa pice, ca urmatorul sa treaca obligatoriu”, mai adaugă influencerul.

Mîndruță, dezamăgit de Nicușor Dan, la nici două luni de la desemnare

Lucian Mîndruță și-a mai exprimat dezaprobarea față de Nicușor Dan, la mai puțin de două luni de la ceremonia de învestire a președintelui, eveniment la care influencerul a participat, cu deosebită mândrie.

Mîndruță a transmis un mesaj pe Facebook chiar în luna iunie a anului trecut, în care l-a criticat pe liderul de la Cotroceni, după ce Guvernul Bolojan a majorat TVA-ul și a crescut taxele.

„Dragă Nicușor, nu știu dacă te-ai prins care este mandatul tău. E foarte simplu, nu trebuie explicat cine știe ce. Mandatul tău este să reformezi statul, nu să asiguri continuitatea la putere a statului adânc, paralel, cum vrei tu, ci să-l reformezi, să dai cu ei de pământ și dacă nu poți să dai cu ei de pământ, 2 lucruri să faci. Unu: să-ți dai demisia și să vină domnul Simion, să ne ducem cu totul în prăpastie, sau Georgescu, sau cine o fi. Doi: să faci alegeri anticipate și iarăși să vină AUR, să mai vină nu știu cine și să vedem ce se întâmplă în situația asta. Pentru că în momentul ăsta riști să fii deja prizonierul sistemului din prima secundă a mandatului noului premier, indiferent cine este el. Deci, le pui în vedere, întâi să reformeze statul și să-l taie, să-l facă minimal și să nu creștem taxele, astfel încât să sugrumăm clasa mijlocie și antreprenorii”, a transmis Mîndruță.

Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan, după alte două nominalizări eșuate

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 17 septembrie, pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Propunerea a venit după 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după celelalte două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care au eșuat în încercarea de a forma noul Executiv cu puteri depline.

Pentru ca următorul Guvern să fie învestit de Parlament, Siegfried Mureșan – omul propus de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR – are nevoie de cel puțin 233 de voturi din partea deputaților și a senatorilor.