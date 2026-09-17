Donald Trump a precizat joi, printr-o postare pe pagina de socializare Truth Social, o evoluție majoră în relațiile militare dintre Statele Unite și Polonia. Mesajul președintelui american reflectă dorința ambelor state de a consolida securitatea pe flancul estic al NATO în contextul geopolitic actual.

Guvernul polonez, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a propus înființarea „Fortului Trump” pentru a consolida legăturile dintre cele două state și pentru a folosi trupele americane cu scopul de a descuraja Rusia. De-a lungul timpului, acest plan s-a năruit, iar președintele american a început să ridiculizeze NATO și Europa pentru că nu cheltuiesc suficient pentru apărare.

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În prezent, majoritatea celor aproximativ 10.000 de soldați americani staționați în Polonia au activat pe bază de rotație, însă noua inițiativă vizează înființarea unei baze oficiale permanente a armatei terestre a SUA.

„Datorită conducerii îndrăznețe a prietenului meu, Karol Nawrocki, președintele Poloniei, se fac progrese majore în direcția înființării unei baze a armatei americane în Polonia”, a declarat Trump într-o postare pe rețelele de socializare. „Dacă se va întâmpla acest lucru, locația va fi anunțată foarte curând. Acesta va fi un pas istoric pentru Marea noastră Alianță SUA/Polonia”.

Cu doar o săptămână înainte de această postare, ministerul polonez al Apărării a confirmat oficial că Varșovia și Washington au demarat discuții tehnice pentru extinderea și permanentizarea prezenței militare americane în Polonia.

Trump a menționat că locația va fi anunțată „foarte curând” și a sugerat că planurile logistice sunt într-un stadiu avansat, chiar dacă acordul final nu a fost detaliat public.

Acest anunț vine într-un moment în care Pentagonul s-a angajat într-o evaluare a prezenței trupelor americane în Europa, o analiză care îi preocupă profund pe liderii europeni deoarece se tem că vor pierde ajutorul american pentru a respinge orice potențial atac rusesc asupra NATO. În ciuda acestor temeri, anunțul făcut joi de Donald Trump semnalează o ameliorare a relațiilor cu Europa. Președintele american a promis în luna mai că va trimite 5.000 de soldați americani în Polonia.

Karol Nawrocki este considerat un aliat ideologic fidel al mișcării MAGA și a lui Donald Trump. La scurt timp după ce a fost numit în funcția de președinte, în septembrie 2025, acesta a efectuat o vizită oficială la Casa Albă unde a primit susținerea directă a președintelui Statelor Unite. Trump se referă adesea la Nawrocki ca fiind „prietenul meu” și laudă faptul că Polonia alocă un procent semnificativ din PIB pentru apărare.

Polonia insistă masiv pentru sporirea securității și atragerea de trupe aliate pe flancul estic încă de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în anul 2022. În prezent, tensiunile sunt în creștere constantă, inclusiv din cauza incidentelor cu drone rusești care încalcă adesea spațiul aerian polonez și al altor state NATO.