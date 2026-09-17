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Grindeanu: „Când îți propune cineva să fii prim-ministru tu mai ceri timp de gândire?” / „Domnul Siegfried trebuia să ceara voie, și nu din România” / „Se antrenează pe Facebook de trei luni și deja pare că gâfâie”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat, într-o intervenție la România TV, desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Liderul social-democraților susține că reacțiile venite chiar din partea PNL și USR lasă impresia că europarlamentarul a fost propus „ca să fie făcut de râs” și afirmă că acesta ar fi trebuit să primească aprobarea cuiva din afara țării înainte de a accepta mandatul.

Sorin Grindeanu a ironizat faptul că Siegfried Mureșan i-a cerut timp de gândire președintelui Nicușor Dan, deși numele său fusese prezentat de mai multe luni drept propunerea PNL, USR și UDMR pentru conducerea Guvernului.

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Reamintim că Nicușor Dan a anunțat în timpul conferinței de presă în care l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier că europarlamentarul a cerut „timp de gândire”. Ulterior, Mureșan a anunțat pe Facebook că acceptă propunerea președintelui.

„Pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs”

Întrebat ce reacție are după nominalizarea lui Nicușor Dan, Grindeanu a spus că reacția sa rămâne cea exprimată imediat după anunțul făcut de președinte, atunci când s-a declarat „surprins și dezamăgit”. Liderul PSD a subliniat însă că surprinderea nu s-ar fi limitat doar la oamenii din partidul său, ci ar fi apărut inclusiv în interiorul PNL și USR, partide care l-au susținut pe Siegfried Mureșan.

„Am văzut reacțiile unor oameni neimplicați politic și care la fel de surprinși și de dezamăgiți ca și mine au fost. Dar ce mă miră e următorul lucru. M-am uitat și la reacțiile celor din PNL și USR. Și pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Eu nu pot să cred altceva după ce am văzut reacțiile lor”, a declarat Sorin Grindeanu.

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Grindeanu a făcut referire și la informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora unii liberali ar fi fost surprinși de decizia lui Nicușor Dan și ar fi considerat nominalizarea un gest ostil.

„Cum adică au fost surprinși și consideră că este un gest ostil? Am citit mai devreme, pe un site bine-cunoscut de dreapta, că liberalii sunt surprinși și consideră nominalizarea președintelui ca fiind un gest ostil”, a continuat liderul PSD.

Grindeanu: „Cum adică să ceri timp de gândire? N-am mai auzit așa ceva în istorie”

Liderul social-democrat s-a declarat surprins în special de faptul că Siegfried Mureșan a cerut timp de gândire înainte de a accepta propunerea președintelui Nicușor Dan.

„Cum adică să ceri timp de gândire? N-am mai auzit așa ceva în istorie. Nu s-a auzit. Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire?”.

În aceeași intervenție, Grindeanu a sugerat că europarlamentarul PNL ar fi avut nevoie de aprobarea unei persoane din afara României înainte să accepte funcția.

„Păi, nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să ceri voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie, și nu din România”.

„Se antrenează pe Facebook de vreo trei luni și deja pare că gâfâie”

Sorin Grindeanu a ironizat și activitatea publică intensă a lui Siegfried Mureșan din ultimele luni în care numele său a fost vehiculat pentru conducerea noului Executiv.

„Se antrenează acest domn Siegfried Mureșan de vreo trei luni de când l-au propus, sau două luni și ceva de când l-au propus PNL și USR ca prim-ministru. Se antrenează de pe Facebook de vreo trei luni. Ne-a inundat cu postări și el deja pare că gâfâie, că nu e pregătit”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În continuare, președintele PSD a trecut de la ironie la un atac dur la adresa celor aflați la conducerea țării pe care îi consideră principalii responsabili pentru actuala criză politică.

„Păi, ăștia sunt oameni serioși? Scuzați-mă, dar nu pot să îi cataloghez acuma decât ca fiind lași și este tragic că acești oameni sunt astăzi la conducerea României. Sunt, și nu mă feresc să spun, sunt niște trădători care au cerut suspendarea fondurilor pentru România”.

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