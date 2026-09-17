Elena Udrea îl spulberă pe Siegfried Mureșan, noul premier desemnat: „Nu poate fi vândut ca un politician nepătat de mizerii pentru că nu este așa”

Elena Udrea, fostul ministru și consilier prezidențial pe vremea președintelui Băsescu, a lansat o serie de critici dure la adresa europarlamentarului PNL, Siegfried Mureșan, proaspăt nominalizat de Nicușor Dan pentru funcția de premier. Într-o intervenție la România TV, aceasta a precizat că liberalii i-au construit lui Mureșan imaginea unui politician integru, fidel valorilor europene, deși acesta ar fi fost finanțat cu sume provenite ilegal la alegerile europarlamentare din 2014, de către Gheorghe Ștefan, cunoscut drept „Pinalty”.

„Nu cred că Siegfried Mureșan va întruni voturile în Parlament. Nu poate fi vândut Siegrfried Mureșan ca un politician tânăr, de viitor nepătat de mizeriile politice, pentru că nu este așa”, a declarat Elena Udrea pentru sursa citată.

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Elena Udrea a readus în prim-plan ascensiunea lui Siegfried Mureșan pe scena politică din România. Acesta venise de la Bruxelles și fusese propuse pe listele de la alegerile europarlamentare din 2014 ale Partidului Mișcarea Populară. Așa-zisul sponsor al lui Siegfried Mureșan, la acel moment, a fost Gheorghe Ștefan, fostul primar din Piatra Neamț, cunoscut drept „Pinalty”, care i-ar fi oferit bani, proveniți din celebrul dosar Microsoft.

„A candidat Siegfried Muresan, nu am avut nimic împotrivă. Atunci, banii veneau din privat pentru finanțarea pentru statutului de europarlamentar. Pe Siegfried Mureșan îl susținea fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, zis „Pinalty”, a mai adăugat aceasta.

Gheorghe Ștefan: „Am contribuit cu 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan la alegerile din 2014”

Prim-vicepreședinte și membru fondator al PMP, Gheorghe Ștefan, zis „Pinalty” a recunoscut în exclusivitate pentru Gândul că în 2014 a finanțat campania lui Siegfried Mureșan cu 100.000 de euro. Banii lui Pinalty i-au purtat noroc lui Siegfried Mureșan, l-au propulsat pentru prima dată în Parlamentul European.

Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi în Parlament

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 17 septembrie, pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Propunerea a venit după 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după celelalte două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care au eșuat în încercarea de a forma noul Executiv cu puteri depline.

Pentru ca următorul Guvern să fie învestit de Parlament, Siegfried Mureșan – omul propus de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR – are nevoie de 233 de voturi din partea deputaților și senatorilor