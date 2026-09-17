Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a precizat joi, în contextul intensificării retoricii agresive și avertismentelor venite din partea Kremlinului, că Rusia dă semne de nervozitate.

Premierul italian a catalogat acțiunile și provocările constante ale Moscovei drept semne clare de „nervozitate” din partea Moscovei și a subliniat că planul lui Vladimir Putin pentru invadarea Ucrainei a eșuat. Conflictul nu a urmat cursul rapid și victorios pe care liderul de la Kremlin l-a propus inițial cetățenilor ruși și s-a transformat în cele din urmă într-un război de uzură cu pierderi masive pentru armata rusă.

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În acest context, din cauza impasului militar și a problemelor interne, Putin încearcă acum să schimbe atenția publicului rus de la eșecurile de pe front către un conflict ideologic și geopolitic mai amplu cu Europa. Prin urmare, toate provocările au scopul de a crea o panică și de a arăta cetățenilor că Rusia „luptă împotriva Occidentului”.

Giorgia Meloni a transmis astfel și un mesaj către liderii europeni, pe care i-a avertizat că o reacție impulsivă sau o escaladare verbală simetrică din partea UE nu face decât să valideze propaganda Moscovei. Kremlinul nu dorește decât să provoace Europa pentru a justifica măsuri și mai agresive, a spus premierul Italiei. Prin urmare, o atitudine calmă, dar fermă, servește mai bine intereselor europene.