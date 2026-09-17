Cristian Tudor Popescu comentează că Nicușor Dan „era dezamăgit și scârbit” la momentul desemnării lui Siegfried Mureșan

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, la B1 TV, nominalizarea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier desemnat, în persoana liberalului Siegfried Mureșan. În opinia lui CTP, liderul de la Cotroceni nu s-a consultat cu nimeni în ceea ce privește numirea lui Mureșan, iar decizia a fost luată sub o puternică presiune generată de criza politică.

„Și atunci a ales această soluție pentru care cred că nu s-a consultat cu nimeni, poate doar cu ăla Barbălată, sfetnicul lui, vizirul lui de la Cotroceni, așa, domnul Mazurcă, ăsta. Așa, și poate cu Matei Păun. În rest, nu s-a consultat cu nimeni. Și cu atât mai puțin cu PNL și USR, care, firește, că au fost luați prin surprindere. Chiar Siegfried Mureșan a fost luat prin surprindere. E de înțeles reținerea lui. Nu se aștepta pur și simplu să fie desemnat.”, a menționat CTP.

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„Avea un aer de prohod, de înmormântare, negru la față”

Gazetarul a comentat și apariția lui Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, la momentul desemnării lui Siegfried Mureșan, în funcția de premier. Gazetarul l-a descris pe șeful statului ca fiind „dezamăgit” și „resemnat”.

„Acum, domnul Nicușor Dan, anunțând desemnarea lui Siegfried Mureșan, nu era întunecat numai pe dinăuntru cum e de obicei, ci era și la față. Avea un aer de prohod, de înmormântare, negru la față, absolut aproape, cum să spun, scârbit, dezamăgit, resemnat.”, a afirmat CTP.

Cristian Tudor Popescu, despre Siegfried Mureșan: „nu-l văd mergând în teritoriu și rezolvând”

În final, Cristian Tudor Popescu a precizat că stilul politic al lui Siegfried Mureșan nu ar fi unul bazat pe dialog, adecvat gestionării tensiunilor în plan politic și social.

„Și, în general, nu-l văd mergând în teritoriu și rezolvând. Discursul lui este un discurs mai degrabă de corporatist politic, dacă poate să fie valabilă o astfel de definiție.”, a mai explicat gazetarul.

Siegfried Mureșan, propunerea USR-aripa Bolojan pentru funcția de premier

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 17 septembrie, pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Propunerea a venit după 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după cele două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care au eșuat în încercarea de a forma noul Executiv cu puteri depline.

În prezent, Parlamentul României are 330 de deputați și 134 de senatori, ceea ce înseamnă că noul prim-ministru va avea nevoie de 233 de voturi pozitive pentru a prelua funcția din care a fost demis Ilie Bolojan la începutul lunii mai.