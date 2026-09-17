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În drum spre Ucraina, Nicușor Dan înnoptează la o mănăstire din Suceava. Ce scop are vizita președintelui. „Încerc să înțeleg mai bine”

Flavius Niculescu
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După desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României, președintele Nicușor Dan a pornit spre Ucraina, acolo unde va participa la  Summit-ul Carpaților, organizat în weekend-ul 18-20 septembrie, în stațiunea montană Bukovel. În drumul spre țara vecină, Nicușor Dan a făcut o oprire la Mănăstirea Dragomirna, lăcaș de cult aflat la 12 km de nordul orașului Suceava. Întrebat de jurnaliști care este motivul vizitei și dacă acesta este legat de prezența dronelor în zona de nord a țării, președintele a explicat că „doar încearcă să înțeleagă realitățile locului și, dacă poate, să îi ajute cu ceva pe localnici”. Potrivit informațiilor G4Media.ro, Nicușor Dan ar înnopta chiar la acea mănăstire.

„Pur și simplu, vreau să înțeleg mai bine, de la reprezentanții oamenilor de aici, care sunt problemele”

„Sunt în drum către Ucraina și am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm. Fiind aici, îi fac o vizită Înalt Prea Sfinţiei Sale. De asemenea, o să mă văd, la Suceava, cu președintele Consiliului Județean. Încerc să înțeleg realitățile locului. Pur și simplu, vrea să înțeleg mai bine, de la reprezentanții oamenilor de aici, care sunt problemele și, dacă putem, să îi ajutăm cu ceva”, a declarat Nicușor Dan.

După încheierea summit-ului din Ucraina, Nicușor Dan se va întoarce în țară, la Bistrița, cu prilejul participării la evenimentul de inaugurare a unui spital, pentru ca, mai apoi, pe 22 septembrie, să zboare spre Statele Unite ale Americii, unde va conduce delegația României la sesiunea cu numărul 81 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York.

Nicușor Dan, la Mănăstirea Dragomirna

Ce mesaj va transmite Nicușor Dan la summit-ul din Ucraina / „România deține cel mai lung segment al arcului carpatic”

„Președintele Nicușor Dan va accentua în cadrul reuniunii faptul că România deține cel mai lung segment al arcului carpatic, reprezentând peste jumătate din suprafața totală a acestui lanț muntos la nivel european, având, în concordanță, un profil solid și activ în cooperarea regională.

De asemenea, Președintele va evidenția faptul că, din punctul de vedere al României, succesul unei platforme regionale carpatice se bazează pe o cooperare eficientă și integrată, care să aducă plusvaloare, să consolideze buna cooperare existentă și buna-vecinătate între țările implicate, să promoveze schimburile economice, investițiile în regiune și proiectele care ajung efectiv la comunități, alături de utilizarea inteligentă a ansamblului de inițiative și resurse existente pentru viitorul european comun”, au precizat reprezentanții Administrației Prezidențiale.

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