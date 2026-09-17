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Dominic Fritz, reacție târzie după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Este premierul de care România are nevoie” / „Nu va fi ușor sa găsim o majoritate”

Olga Borșcevschi
Dominic Fritz, reacție târzie după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Este premierul de care România are nevoie” / „Nu va fi ușor sa găsim o majoritate”
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Liderul USR, Dominic Fritz, a reacționat la aproximativ patru ore după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureşan candidat pentru funcția de premier. Președintele USR a fost ultimul lider din coaliția PNL-USR-UDMR care a reacționat public după nominalizarea făcută de șeful statului. Fritz afirmă că Mureşan este premierul de care România are nevoie, iar USR va fi alături de el pentru a găsi susţinere parlamentară pentru învestire.

Dominic Fritz: „Siegfried Mureșan este premierul de care România are nevoie”

„Siegfried Mureşan este premierul de care România are nevoie. USR este alături de el în încercarea de a construi o majoritate parlamentară pentru guvernul lui”, transmite, joi seară, preşedintele USR, Dominic Fritz, pe Facebook.

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Președintele USR afirmă că „cetăţenii sunt obosiţi şi revoltaţi de incapacitatea statului de a livra o viaţă mai bună”.

„Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar şi împotriva intereselor speciale. Să taie din cheltuieli, să respecte munca oamenilor şi mediul privat, să investească în calitatea serviciilor publice, să se lupte cu corupţia”, subliniază Fritz.

„Nu va fi uşor să găsim o majoritate pentru această agendă a curajului în parlament. Nu vom vinde principiile noastre pentru o stabilitate prefăcută. Dar suntem pregătiţi să găsim puncte de compromis, chiar şi cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu”, precizează el.

Potrivit liderului USR, dacă învestirea Guvernului Mureşan va eşua este timpul alegerilor anticipate.

„Dacă nu vom reuşi, dacă cei care au declanşat această criză nu-şi vor putea asuma partea lor de responsabilitate, e timpul să ne întoarcem la cetăţeni”, mai spune Dominic Fritz.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. Șeful statului a subliniat că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Siegfried Mureşan a transmis, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine un discurs in timpul reuniunii Consiliului National al PNL, desfasurata la Palatul Parlamentului duminica, 2 februarie 2020. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

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