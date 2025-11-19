Revoltă în rândul susținătorilor lui Nicușor Dan după evacuarea lui L. Orban din Cotroceni: „Nicușor Dan a pierdut”/ „Ăsta nu prinde al doilea mandat, sper că n-a apucat Mirabela să mute borcanele la Cotroceni”/„Sfârșitul poate să înceapă azi”

Armonia din tabăra REZIST este de istorie după ce Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial pe Ludovic Orban. Potrivit surselor Gândul, președintele s-a despărțit „în condiții amiabile” de Orban, însă mutarea i-a adus la exasperare pe „reziștii” care, nu demult, îl transformau pe Nicușor Dan în „idolul” de la Cotroceni. La momentul învestiturii îl gratulau și aplaudau frenetic pe Dan, acum aceiași susținători cred că de la evacuarea lui Orban din Cotroceni va începe sfârșitul politic al șefului statului. La nici 6 luni de când a devenit Președinte al României, activiștii îi transmit lui Nicușor Dan că a făcut o „greșeală neforțată” și că el nu ar fi fost nimic… fără Ludovic Orban.

Nicușor Dan ar fi fost deranjat de aparițiile dese ale lui Ludovic Orban în presă și, mai mult, din cauză că acesta și-ar fi arogat mai multe atribuții decât ar fi avut în fișa de post.

Orban a criticat USR pentru că partidul se folosește de imaginea lui Nicușor Dan în campania pentru Primăria Capitalei.

După „mutarea” președintelui de a-l da afară pe Orban din Palatul Cotroceni, fostul lider PNL, șef al Forței Dreptei care l-a susținut pe Nicușor Dan în campanii, a spus că mesajul lui Nicușor Dan este doar un „fleac”.

Fostul consilier prezidențial a mai declarat că se simte „eliberat” și că nu-i poartă pică șefului statului. (mai multe detalii AICI )

Numit consilier în data de 6 octombrie, Ludovic Orban a rezistat la Cotroceni doar o lună și o săptămână. Decizia lui Nicușor Dan de a-l da afară pe Orban i-a exasperat cei din tabăra REZIST, chiar dacă unii dintre ei au participat, încântați, la ceremonia de învestire a „idolului” lor.

Gândul prezintă reacțiile dure ale celor care, după revocarea din funcție a lui Ludovic Orban, l-au tras pe Nicușor Dan de urechi, s-au revoltat și prevăd sfârșitul politic al acestuia.

De altfel, tensiunea din tabăra REZIST a devenit o constantă a ultimei perioade, iar prima ruptură de proporții a apărut în scandalul „Oana Gheorghiu”. (informații detaliate AICI)

Lucian Mândruță: „Nicușor Dan a pierdut când l-a dat afară pe Orban de la Cotroceni, nu cred că i se întoarce investiția în Drulă”

Lucian Mîndruță, unul dintre cei care au fost prezenți la Cotroceni, la învestirea lui Nicușor Dan, a scris pe pagina sa de Facebook despre rolul pe care ar trebui să îl aibă un consilier prezidențial.

Pentru Mîndruță, consilierul nu poate asculta orbește „ordinele” președintelui, „că nu e fi-su”. Mai mult, Mîndruță filozofează online pe tema „prietenului” care e unul adevărat doar dacă te mai și contrazice. Mesajul ar fi că Nicușor Dan nu a înțeles nimic din relația „președinte – consilier”.

„Un consilier al președintelui trebuie să-l sfătuiască, nu să-l asculte și să-i ducă mai departe ordinele. Că nu e fi-su. Ideal ar trebui să joace rolul bunicului. Al prietenului. Prietenii te pot și contrazice. Și abia atunci știi că sunt adevărați”, a scris Mîndruță pe pagina sa de Facebook.

Același Lucian Mândruță postate, cu doar câteva ore în urmă, și un alt mesaj. Nicușor Dan ar paria pe o „carte” greșită – respectiv Cătălin Drulă -, iar „investiția” e sortită eșecului.

„Nicușor Dan a pierdut când l-a dat afară pe Orban de la Cotroceni și nu cred că i se întoarce investiția în Drulă. Îi simpatizez pe ambii, dar mișcările astea nu sună bine. Seamănă mai multă confuzie decât claritate. Dar, mă rog, doamna primar Alexandrescu o să le dea ambilor legitimație din aia de parcare gratuită în București. Din recunoștință!”, a anticipat Mândruță.

Marian Godină: „N-a fost ușor, a fost Nicușor” / „Ăsta nu prinde al doilea mandat, sper că n-a apucat Mirabela să mute bidoanele, cratițele și borcanele la Cotroceni”

Marian Godină – fost polițist, acum influencer poziționat tot în tabăra REZIST – a postat un mesaj dur la adresa lui Nicușor Dan. Anticipeacă sfârșitul politic al președintelui României și sper că Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, nu a apucat să mute la Cotroceni cratițele, borcanele și bidoanele din debaraua familiei.

„Într-una din serile trecute i-am numit papagali pe cei de la Administrația Prezidențială pentru că nu-s în stare să organizeze profesionist un eveniment. Am fost certat după postare de mulți dintre cei care mă urmăresc pentru că, indirect, m-am luat de idolul lor, Nicușor Dan și, mă întrebau ei, ce vină are Nicușor Dan pentru ce a făcut unul dintre angajații de acolo. ( de parcă pe ăia i-a numit mama acolo, nu el)

Apoi, în aceeași seară, m-a sunat Ludovic Orban care a ținut să își ceară scuze pentru bâlba de acolo, deși el nu era implicat și nici măcar nu știa cine făcuse bâlba. Mi-am zis «uite, mă, că omul ăsta nu e papagal, chiar uitasem de el când generalizasem».

Azi a fost dat afară. Nu de mama. De Nicușor. Sau cum s-ar zice, n-a fost ușor, a fost Nicușor.

PS – ăsta nu prinde al doilea mandat, sper că n-a apucat Mirabela să mute bidoanele, crătițile și borcanele la Cotroceni”, a scris Godină în mediul online.

Dan Teodorescu (Taxi): „Ştiți cum e sfârşitul, domnule Preşedinte? Vă rog să mă credeți, e insidios. Poate să-nceapă oricând, în orice zi. De exemplu, azi”

Dan Teodorescu de la Taxi nu săa lăsat nici el mai prejos și a pus paie pe „focul” din tabăra REZIST. Pentru Teodorescu, care îl felicită ironic pe Nicușor Dan după revocarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, e clar că „revocatul” urmărea ceva dacă l-a susținut pe Nicușor Dan de atâția ani.

Iar sfârșitul, îi mai transmite Dan Teodorescu președintelui României, e insidios” și „habar n-ai când începe”.

„Felicitări, domnule Nicușor Dan! Bine i-ați făcut. Ăsta v-a susținut şi acum 5 ani, v-a susținut şi anul ăsta, e clar că urmărea ceva. Ca să nu mai zic că, în ultimul timp, vorbea gura fără el şi spunea doar adevărul. Inadmisibil. În fine, altceva voiam să vă spun. Ştiți cum e sfârşitul, domnule Preşedinte? Vă rog să mă credeți, e insidios. Habar n-ai când începe. Poate să-nceapă oricând, în orice zi. De exemplu, azi”, l-a avertizat Dan Teodorescu pe Nicușor Dan.

Radu Buzăianu (B1 TV): „Orban era aruncat de celălalt Iohannis de la Cotroceni, pentru că făcea ce a făcut și cu noul Iohannis”

Realizatorul TV Radu Buzăianu a intervenit și el în acest scandal care zguduie tabăra REZIST. Nicușor Dan este „noul Iohannis”, iar Ludovic Orban este de două ori „victimă” după ce și „celalalt Iohannis de la Cotroceni” s-a debarasat de el.

Mai mult Buzăianu lansează și o ipoteză de lucru potrivit căreia Nicușor Dan ar dori o „uniune cu pesede”.

„Și aș adăuga, știți ce făcea Ludovic Orban acum 5 ani? Era aruncat de celălalt Iohannis de la Cotroceni, pentru că făcea, ce a făcut și cu noul Iohannis. Se opunea uniunii cu pesede. Se opunea subordonării la pesede”, a punctat Buzăianu pe pagina sa de Facebook.

Andrei Caramitru, mesaj către Nicușor Dan: „ Faza cu Orban e groaznică, umilești public un om fără de care nu erai nimic” / „Greșeală imensă politică, eroare neforțată”

Nu putea să lipsească din scandalul declanșat de Nicușor Dan în tabăra susținătorilor săi „reziști” nici Andrei Caramitru. Acesta a trimis două „salve” către președintele României după revocarea din funcția de cosnsilier a lui Ludovic Orban.

Decizia luată de Nicușor Dan este fără „sens”, scrie Andrei Caramitru, o „imensă greșeală politică”, o „eroare neforțată”.

„Pe scurt – decizia de azi a lui ND a distrus fix ce vroia sa facă… Drulă (care în mod real e pe locul 4) acum nu mai are nici o șansă. Și daca Orban îl va susține mai degrabă pe Ciucu (ceva natural fiind amândoi din PNL) și se pune lângă Bolojan – crează fix polul de dreapta strong pe care ND nu îl vrea… E o greșeală imensă politică a președintelui, o eroare neforțată de nimeni. Mie îmi pare rău, nu mă bucur deloc, din contră. Nu îmi explic însă așa ceva. E fără sens… de ce ai face așa ceva ? Ce sens are ? Problema e ca nu e bine deloc pentru nimeni de fapt ce se întâmplă . Doamne ferește…”, i-a transmis Caramitru lui Nicușor Dan.

Andrei Caramitru a mai scris pe pagina sa de Facebook că Nicușor Dan nu ar fi ajuns nici la Primăria Capitalei și nici la Cotroceni dacă nu ar fi avut susținerea lui Ludovic Orban și a PNL-ului.

„ND nu ar fi ajuns niciodată unde e dacă Orban nu îl susținea cu PNL-ul și îl împingea când era singur spre primărie – altfel nu ajungea niciodată primar. Și l-a mai ajutat masiv și din octombrie 2024 până când a fost ales. Bolojan – dacă decidea să candideze la primărie cân era el interimar – câștiga. ND era acum primar. A făcut însă un pas în spate lăsând strada liberă pentru ND, pentru ideea de a merge în tandem după…

Uman vorbind, mi se pare cumplit să te lupți fix cu ăia care te-au pus unde ești. Faza cu Orban e groaznică, pentru că umilești public un om fără de care nu erai nimic. Poate politic are sens, există un calcul. Dar uman vorbind nu știu ce să zic…”, a scris Andrei Caramitru.

