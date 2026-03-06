Prima pagină » Diverse » Mihaela Neagu, proprietarul Fabricii de Zahăr Luduș: „Interesul pentru sfecla de zahăr scade de la an la an chiar dacă sprijinul cuplat este atractiv”

Bianca Dogaru
06 mart. 2026, 21:01, Diverse
Suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr în România s-a înjumătățit în ultimul deceniu și a ajuns la un prag critic. Deși statul oferă subvenții atractive, fermierii renunță la această cultură din cauza costurilor mari și a importurilor ieftine de zahăr. Proprietara Fabricii de Zahăr Luduș, Mihaela Neagu, avertizează că întreaga industrie românească este sub presiune. Fabrica încearcă să-i ajute pe producători cu semințe și facilități pentru a preveni dispariția acestei culturi strategice.

„Interesul fermierilor din România pentru cultivarea sfeclei de zahăr este în scădere, iar suprafețele cultivate continuă să scadă de la o campanie la alta. În 2016, fermierii cultivau aproximativ 31.000 hectare, însă în 2025 suprafața a scăzut la doar 16.000 hectare, evidențiind o reducere semnificativă a interesului pentru această cultură strategică. Deși nivelul subvențiilor acordate pentru sfecla de zahăr este bun comparativ cu alte culturi, datele din teren arată că nu există, cel puțin pentru moment, o tendință de creștere a suprafețelor cultivate. Din contră, tot mai mulți fermieri renunță la această cultură din cauza costurilor ridicate de producție, a riscurilor climatice și a incertitudinilor legate de piață.”

În paralel, Uniunea Europeană pregătește reguli noi pentru a le oferi agricultorilor mai multă putere în fața marilor magazine. Totuși, procesatorii români susțin că aceste măsuri trebuie aplicate urgent pentru a salva sectorul de colaps.

„Situația din România se înscrie într-un context european mai larg, în care instituțiile europene încearcă să întărească poziția fermierilor în lanțul alimentar. Recent, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind consolidarea puterii de negociere a agricultorilor în relația cu procesatorii și marile lanțuri comerciale. Inițiativa urmărește introducerea unor contracte mai clare și mai echilibrate și creșterea transparenței în piața agroalimentară, astfel încât fermierii să beneficieze de condiții mai corecte de comercializare a producției. Reprezentanții industriei zahărului consideră însă că aceste măsuri trebuie să se concretizeze cât mai rapid pentru a avea un impact real asupra sectorului.”

Mihaela Neagu, proprietarul Fabricii de Zahăr Luduș spune că interesul pentru cultura sfeclei de zahăr este în continuă scădere, iar menținerea acestei industrii depinde în mare măsură de sprijinul acordat fermierilor.

„Interesul pentru sfecla de zahăr scade de la an la an, chiar daca sprijinul cuplat este atractiv. Suprafețele cultivate se reduc constant, si astfel pune presiune pe întreaga industrie a zaharului. Tocmai de aceea încercăm să venim în sprijinul fermierilor prin acordarea de inputuri, facilități și alte forme de sprijin, pentru a menține această cultură și pentru a păstra industria zahărului românesc în viață. Ne dorim ca inițiativele forurilor europene privind întărirea poziției fermierilor să se concretizeze cât mai repede și să contribuie la stabilizarea acestui sector”, a declarat proprietarul fabricii.

În urmă cu 10 ani, fermierii cultivau aproximativ 31.000 hectare de sfeclă de zahăr; în 2025, suprafața a scăzut la doar 16.000 hectare. Dacă acest trend continuă, cultura riscă să devină marginală în România.

