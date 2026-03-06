Fermierii, afectați de creșterea prețului la motorină. Vor reduce din lucrările solului, iar producția va fi mai mică

Conflictul aflat în plină desfășurare în Orientul Mijlociu afectează direct și campania de primăvară a fermierilor. Primele efecte sunt vizibile în prețul motorinei care a crescut și va crește în continuare. Mulți spun că în asemenea condiții vor reduce din lucrările de primăvară la câmp. Asta înseamnă producție mai mică și cereale mai scumpe.

„Motorina este un element esențial în agricultură, iar costurile ridicate de motorină pot să influențeze costurile de producție. Motorina se folosește de la arat până la recoltat. Astfel, probabil că o să fie mai puține lucrări. Araturile s-au făcut cum s-au făcut în iarnă și în toamnă, unde a fost consum foarte mare de motorina, din cauza terenului foarte ud. La motorină nu putem să renunțăm, dar probabil că o să mai renunțăm la o parte din lucrările care nu necesită multă importanță. Cu cât lucrările nu sunt făcute cum trebuie, cu atât și producția este mai mică și mai proastă”, spune Claudia Dunăreanu, directotul Stațiunii Agricole Șimnic.

Costel Iancu are o fermă în localitatea Padea din Dolj. Muncește 2500 de hectare de teren. Fermierul spune că vrea să pună lacătul pe fermă pentru că sunt costuri foarte mari.

„Totalitatea împruturilor pe care le folosim pentru crearea producției agricole, au crescut cu 15-20%. Deci nu mai reușim să mai facem față cu costurile, iar prețul de producție este mai mic decât costurile de producție. Vă dați seama, creșterea combustibilul la motorină influențează tot lanțul de producție. Nu am reușit să facem față cu prețul de 6,5 lei la motorină, acum la 8 lei sau poate 9 lei, ne depășește, deci chiar ne depășește. Motiv pentru care eu am hotărât ca după ce voi recolta în vară atât grâu, cât și rapița să nu mai semăn, pentru că nu mai pot, deci nu mai funcționează”, Costel Iancu, fermier.

