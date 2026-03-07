Israelul lansează atacuri „la scară largă” asupra Teheranului. Trump i-a cerut Iranului „capitulare necondiționată”

Armata israeliană a anunțat că a început un „val de atacuri la scară largă” asupra unor ținte din Teheran.

Postul de radio de stat iranian a raportat o explozie în partea de vest a Teheranului.

Armata a declarat anterior că a detectat o altă rundă de atacuri cu rachete iraniene îndreptate spre Israel.

O serie de explozii au fost auzite în centrul comercial israelian Tel Aviv în urma atacurilor iraniene.

Între timp, Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că forțele sale au interceptat și distrus o rachetă balistică lansată spre Baza Aeriană Prince Sultan.