Modul de calcul pentru PLATA concediului medical a suferit modificări importante în 2025. Câți bani primești acum, în funcție de salariu

Modul de calcul al indemnizației pentru concediul medical a suferit modificări importante în 2025, iar angajații trebuie să știe exact la ce sumă să se aștepte dacă primesc un certificat de incapacitate temporară de muncă. Procentul indemnizației depinde acum de durata concediului, iar reținerea contribuției de sănătate (CASS) afectează suma netă primită.

Conform noilor reguli intrate în vigoare în acest an, indemnizaţia pentru concediul medical de boală obişnuită (cod 01) nu mai este un procent fix pentru orice durată, ci variază astfel: 55% din baza de calcul pentru concedii de până la 7 zile, 65% pentru cele între 8 şi 14 zile, și 75% pentru perioade de peste 15 zile.

Baza de calcul este reprezentată de media veniturilor brute realizate în ultimele șase luni înainte de concediu, scrie Playtech.

După calcularea indemnizaţiei brute, din aceasta se rețin contribuția pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% – modificare care s‑a aplicat în 2025 pentru toți salariații.

Pentru alte tipuri de concediu medical (accident de muncă, boli profesionale, carantină, boală infecțioasă gravă etc.), cuantumul indemnizaţiei poate fi diferit, unele cazuri oferind 100% din baza de calcul.

Exemple de indemnizaţie:

1. Un salariat cu un salariu mediu brut constant, care intră în concediu medical pentru 5 zile

Înainte de 1 august 2025, indemnizația era de 75% din baza de calcul — dar după reformă, pentru un concediu de scurtă durată (până la 7 zile), se aplică 55%.

Media zilnică se calculează pe ultimele 6 luni; indemnizația brută rezultată pentru cele 5 zile va fi semnificativ mai mică, iar după reținerea CASS şi impozitului, suma netă scade şi mai mult.

Concret, un angajat cu salariu minim brut pe economie care s‑ar afla în această situație, ar primi net o indemnizație considerabil mai mică decât înainte de reformă.

2. Concediu medical pentru 10 zile, cu salariu brut mediu constant

Procentul aplicabil este de 65%, conform noilor reguli.

Calculul: media zilnică × 10 zile × 65% = indemnizația brută; din aceasta se scad contribuțiile → rezultat net final.

Astfel, indemnizația pentru concediu în acest interval are un cuantum mai mare decât pentru un concediu scurt, dar rămâne sub nivelul unei indemnizații de 75% aplicate anterior unor durate mai mici.

Pentru un concediu prelungit (peste 15 zile), procentul revine la 75%, dar reținerea CASS se menține, astfel încât suma netă este mai mică față de cea primită în trecut pentru durata similară.

Concediu medical, în 2025

În 2025, indemnizaţia pentru concediul medical se calculează în funcţie de media veniturilor brute din ultimele 6 luni.

Procentul de plată depinde de durata concediului: 55%, 65% sau 75% pentru boală obişnuită.

Din indemnizație se reține obligatoriu CASS 10%, ceea ce diminuează suma netă primită.

Tipul concediului influențează cuantumul: în cazuri speciale — accident de muncă, boală profesională, carantină, boli grave — indemnizația poate atinge 100% din baza de calcul.

Pentru salariații care se confruntă cu perioade scurte de boală obișnuită, schimbarea înseamnă o scădere reală a venitului în acele zile, scrie sursa citată.

Pentru cei care au nevoie de concedii mai lungi, însă,indemnizația rămâne rezonabilă, deși reținerea CASS reduce netul primit.