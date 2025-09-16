Alexandru Rogobete ANUNȚĂ o scădere cu 20% a concediilor medicale FICTIVE în august față de mai

Ministrul Sănătății anunță la Antena3CNN că deocamdată nu a fost făcut public raportul concediilor medicale, deoarece nu au fost finalizate controalele, însă, din primele date există o scădere cu aproape 20% față de anul trecut, dar și comparativ cu luna mai versus august.

„Raportul nu a fost făcut public pentru că am prelungit misiunea de control a colegilor atât de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cât și corpul de control de la Ministerul Sănătății pentru a identifica cât mai multe astfel de situații și pentru a limita până la urmă acest fenomen. Tot ce pot să vă spun iese din cifrele pe care le avem în momentul de față, dar sigur, o concluzie mai clară o putem avea atunci când se închide și luna septembrie. Din punct de vedere financiar, există o scădere a numărului de concedii medicale nejustificate sau fără fundament medical atât în anul 2025 față de anul 2024, dar foarte interesant există o scădere cu aproape 20% a numărului de concedii medicale cumulat din luna mai versus august”, a spus Rogobete. .

Ministrul Sănătății a mai menționat că se va verifica în continuare situația și „colegii din Ministerul Sănătății, respectiv colegii de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate verifică constant, săptămânal, cifrele în platforma informatică a casei și acolo, sigur, unde se identifică o creștere aberantă față de media acelei luni sau față de media săptămânii, demarăm un control pentru a verifica corectitudinea datelor”.

Cum poate fi stopat fenomenul concediilor medicale fictive

Ministrul spune că nu crede că va putea fi stopată total. În schimb, mai spune Alexandru Rogobete, „fenomenul poate fi redus semnificativ pentru că, mai important decât orice, până la urmă, așa cum bine ați prezentat la început, aceste concedii medicale fictive fără fundament medical ne costă foarte mulți bani. Practic, luăm de la gura bolnavilor din spital care au nevoie de tratamente, de medicamente, de consumabile medicale și plătim aceste vacanțe inventate cu un concediu medical lor”.