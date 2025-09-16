Prima pagină » Știri » Alexandru Rogobete ANUNȚĂ o scădere cu 20% a concediilor medicale FICTIVE în august față de mai

Alexandru Rogobete ANUNȚĂ o scădere cu 20% a concediilor medicale FICTIVE în august față de mai

Cristina Corpaci
16 sept. 2025, 19:10, Știri
Alexandru Rogobete ANUNȚĂ o scădere cu 20% a concediilor medicale FICTIVE în august față de mai

Ministrul Sănătății anunță la Antena3CNN că deocamdată nu a fost făcut public raportul concediilor medicale, deoarece nu au fost finalizate controalele, însă, din primele date există o scădere cu aproape 20% față de anul trecut, dar și comparativ cu luna mai versus august.

„Raportul nu a fost făcut public pentru că am prelungit misiunea de control a colegilor atât de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cât și corpul de control de la Ministerul Sănătății pentru a identifica cât mai multe astfel de situații și pentru a limita până la urmă acest fenomen. Tot ce pot să vă spun iese din cifrele pe care le avem în momentul de față, dar sigur, o concluzie mai clară o putem avea atunci când se închide și luna septembrie. Din punct de vedere financiar, există o scădere a numărului de concedii medicale nejustificate sau fără fundament medical atât în anul 2025 față de anul 2024, dar foarte interesant există o scădere cu aproape 20% a numărului de concedii medicale cumulat din luna mai versus august”, a spus Rogobete. .

Ministrul Sănătății a mai menționat că se va verifica în continuare situația și „colegii din Ministerul Sănătății, respectiv colegii de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate verifică constant, săptămânal, cifrele în platforma informatică a casei și acolo, sigur, unde se identifică o creștere aberantă față de media acelei luni sau față de media săptămânii, demarăm un control pentru a verifica corectitudinea datelor”.

Cum poate fi stopat fenomenul concediilor medicale fictive

Ministrul spune că nu crede că va putea fi stopată total. În schimb, mai spune Alexandru Rogobete, „fenomenul poate fi redus semnificativ pentru că, mai important decât orice, până la urmă, așa cum bine ați prezentat la început, aceste concedii medicale fictive fără fundament medical ne costă foarte mulți bani. Practic, luăm de la gura bolnavilor din spital care au nevoie de tratamente, de medicamente, de consumabile medicale și plătim aceste vacanțe inventate cu un concediu medical lor”.

Citește și

FINANCIAR Ministrul Finanțelor anunță că măsurile din pachetul 1 nu se văd încă în execuție la ANAF
18:54
Ministrul Finanțelor anunță că măsurile din pachetul 1 nu se văd încă în execuție la ANAF
REACȚIE Eduard Hellvig critică prestația ministrului Ionuț Moșteanu în scandalul dronei: „O fâstâceală în fața provocării”
18:30
Eduard Hellvig critică prestația ministrului Ionuț Moșteanu în scandalul dronei: „O fâstâceală în fața provocării”
EXCLUSIV DEZASTRU pentru Nicușor Dan. Nu se uită mai nimeni la interviurile cu el. Gâdea – Antena 3, abia pe locul 3. Cine a condus topul
10:38
DEZASTRU pentru Nicușor Dan. Nu se uită mai nimeni la interviurile cu el. Gâdea – Antena 3, abia pe locul 3. Cine a condus topul
EXCLUSIV Descoperire halucinantă a polițiștilor care îl caută pe EMIL GÂNJ. Criminalul a învățat să supraviețuiască în sălbăticie pe banii Ministerului Justiției
07:00
Descoperire halucinantă a polițiștilor care îl caută pe EMIL GÂNJ. Criminalul a învățat să supraviețuiască în sălbăticie pe banii Ministerului Justiției
POLITICĂ Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când va fi primit
23:04
Nicușor Dan visează la o vizită în SUA. Știe ce vrea să discute cu Trump, dar nu știe când va fi primit
POLITICĂ Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi
22:55
Nicușor Dan spune că se fac progrese la ANAF, dar la DNA și Parchet nu îi mai vrea pe actualii șefi
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Digi24
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez
Cancan.ro
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Click
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Digi24
VIDEO Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de stat de la Beijing
Cancan.ro
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Robert Redford a murit la 89 de ani, în somn
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Documentul care îl incriminează pe Călin Georgescu. Rechizitoriul complet al procurorilor a fost publicat
Evz.ro
Gabi Tamaș, la Asia Express: Mă dezbrac și mă pun în mijlocul drumului
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan? De ce nu a mai fost văzut Ionuț, tânărul care a pus româncele pe jar, alături de președintele României: „E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Statui colosale ale faraonilor și sfinxi misterioși, scoși din apele de lângă Alexandria
VIDEO Călin Georgescu, pedepsit pentru că a fost votat de români? Mugur Mihăescu: „Arma lui era votul”
18:31
Călin Georgescu, pedepsit pentru că a fost votat de români? Mugur Mihăescu: „Arma lui era votul”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu există o țară fără oamenii ei. Un singur om dacă suferă, o țară întreagă SUFERĂ
18:30
Valentin Stan: Nu există o țară fără oamenii ei. Un singur om dacă suferă, o țară întreagă SUFERĂ
EXTERNE Trump, înaintea vizitei în Marea Britanie: Statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din RUSIA
18:26
Trump, înaintea vizitei în Marea Britanie: Statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din RUSIA
AI AFLAT! Mugur Mihăescu: Prestația lui Nicușor Dan la președinția țării, „INEXISTENTĂ”. Planul opoziției împotriva celor aflați la putere
18:20
Mugur Mihăescu: Prestația lui Nicușor Dan la președinția țării, „INEXISTENTĂ”. Planul opoziției împotriva celor aflați la putere
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
18:15
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
POLITICĂ Amendament la legea pensiilor private: Bolnavii de cancer să aibă posibilitatea de a își retrage integral banii
18:13
Amendament la legea pensiilor private: Bolnavii de cancer să aibă posibilitatea de a își retrage integral banii