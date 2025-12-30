Motivul pentru care o cunoscută actriță cere să fie eutanasiată, la doar 48 de ani: „Doi ani înseamnă prea mult!”

O actriță cunoscută din Canada, diagnosticată cu depresie severă la vârsta de 14 ani, cere să fie eutanasiată.

Claire Brosseau, în vârstă de 48 de ani, spune că nu se poate vindeca de problemele pshice și a apelat la guvernul canadian pentru a beneficia de sinuciderea asistată.

În 2021, Brosseu a decis să se înscrie în programul MAiD (Medical Aid in Dying) din Canada, scrie thesun.co.uk.

Programul le permite oamenilor cu „probleme medicale grave, iremediabile” să își pună capăt zilelor cu ajutorul unui medic.

Totuși, dacă un pacient are doar probleme psihice, acesta nu se califică pentru MAiD.

Brosseau s-a născut în Montreal, Canada și vorbește fluent franceză și engleză. Actrița și comedianta a apărut în numeroase filme de la Hollywood.

A fost diagnosticată inițial cu anxietate, tendințe cronice de sinucidere, bulimie, tulburare de personalitate, dependență de pastile, PTSD și alte boli psihice, în adolescență.

Într-o scrisoare deschisă pe Substack, aceasta a dezvăluit că a încercat să se sinucidă, de mai multe ori, în trecut.

În imagine, actrița Claire Brosseau

Nu mai vrea să aștepte

A fost tratată de psihiatri, psihologi și consilieri din toată America. Medicamentele și terapiile nu au dat roade și Brosseau speră să acceseze programul MAiD în 2027.

Actrița spune că încă doi ani de chin reprezintă un timp de așteptarea „prea lung”.

Brosseau a înaintat o plângere către Curtea Supremă din Ontario, pentru încălcarea drepturilor, alături de fostul corespondent de război John Scully, care suferă de PTSD.

Actrița a jucat alături de actori cunoscuți, precum James Franco și Daniel Stern, dar a apărut și în reclame în Los Angeles.

Marea dezamăgire a vedetei a fost că nu a reușit să joace într-un film european și pune insuccesul pe seama bolilor psihice.

Deși starea ei s-a îmbunătățit în urmă cu mai mulți ani, în 2021 cariera ei a atins un punct mort și a încercat din nou să se sinucidă.

A decis să apeleze la MAiD, în speranța că va fi eligibil și pentru pacienții cu probleme psihice, începând cu 2023.

Brosseau a găzduit chiar și mai multe „cine de adio” alături de familie și prieteni, cărora le-a mărturisit decizia ei de a fi eutanasiată.

