Prima pagină » Diverse » Motivul pentru care o cunoscută actriță cere să fie eutanasiată, la doar 48 de ani: „Doi ani înseamnă prea mult!”

Motivul pentru care o cunoscută actriță cere să fie eutanasiată, la doar 48 de ani: „Doi ani înseamnă prea mult!”

30 dec. 2025, 12:01, Diverse
Motivul pentru care o cunoscută actriță cere să fie eutanasiată, la doar 48 de ani: „Doi ani înseamnă prea mult!”

O actriță cunoscută din Canada, diagnosticată cu depresie severă la vârsta de 14 ani, cere să fie eutanasiată.

Claire Brosseau, în vârstă de 48 de ani, spune că nu se poate vindeca de problemele pshice și a apelat la guvernul canadian pentru a beneficia de sinuciderea asistată.

În 2021, Brosseu a decis să se înscrie în programul MAiD (Medical Aid in Dying) din Canada, scrie thesun.co.uk.

Programul le permite oamenilor cu „probleme medicale grave, iremediabile” să își pună capăt zilelor cu ajutorul unui medic.

Totuși, dacă un pacient are doar probleme psihice, acesta nu se califică pentru MAiD.

Brosseau s-a născut în Montreal, Canada și vorbește fluent franceză și engleză. Actrița și comedianta a apărut în numeroase filme de la Hollywood.

A fost diagnosticată inițial cu anxietate, tendințe cronice de sinucidere, bulimie, tulburare de personalitate, dependență de pastile, PTSD și alte boli psihice, în adolescență.

Într-o scrisoare deschisă pe Substack, aceasta a dezvăluit că a încercat să se sinucidă, de mai multe ori, în trecut.

În imagine, actrița Claire Brosseau

Nu mai vrea să aștepte

A fost tratată de psihiatri, psihologi și consilieri din toată America. Medicamentele și terapiile nu au dat roade și Brosseau speră să acceseze programul MAiD în 2027.

Actrița spune că încă doi ani de chin reprezintă un timp de așteptarea „prea lung”.

Brosseau a înaintat o plângere către Curtea Supremă din Ontario, pentru încălcarea drepturilor, alături de fostul corespondent de război John Scully, care suferă de PTSD.

Actrița a jucat alături de actori cunoscuți, precum James Franco și Daniel Stern, dar a apărut și în reclame în Los Angeles.

Marea dezamăgire a vedetei a fost că nu a reușit să joace într-un film european și pune insuccesul pe seama bolilor psihice.

Deși starea ei s-a îmbunătățit în urmă cu mai mulți ani, în 2021 cariera ei a atins un punct mort și a încercat din nou să se sinucidă.

A decis să apeleze la MAiD, în speranța că va fi eligibil și pentru pacienții cu probleme psihice, începând cu 2023.

Brosseau a găzduit chiar și mai multe „cine de adio” alături de familie și prieteni, cărora le-a mărturisit decizia ei de a fi eutanasiată.

Sursa foto: Captură (interior) / Envato (main ilustrativ)

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Cancan.ro
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ucis mama pentru avere ochise deja o altă moștenire
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
De ce pisicile miaună mai mult la bărbați decât la femei?

Cele mai noi