Imagini terifiante: Motorul unui avion din Nigeria a explodat în timpul zborului. Cum a reușit aeronava cu 80 de pasageri să ajungă la sol

Un avion de pasageri, operat de compania Arik Air, a efectuat o aterizare de urgență în sudul Nigeriei după ce unul dintre motoarele sale a explodat în aer. Mai multe înregistrări video arată carcasa exterioară a motorului aeronavei distrusă, cu părțile interne expuse și fluturând în aer.

La bordul avionului Boeing 737-700, care zbura de la Lagos la Port Harcourt, Nigeria se aflau 80 de pasageri. Se pare că avionul a plecat de la Aeroportul Murtala Muhammed la ora 7:24 dimineața, ora locală, și s-a ridicat la o altitudine de aproximativ 8200 de metri, când echipajul a declarat că a auzit o explozie puternică la motorul stâng.

Potrivit unei declarații a companiei aeriene, echipajul a inițiat procedurile de siguranță și a deviat aeronava către aeroportul din Benin. Avionul a aterizat în siguranță la ora 8:05, cu serviciile de urgență în stare de alertă pe pistă.

Imagini terifiante arată momentul în care avionul a aterizat pe aeroportul din Benin City cu carcasa metalică a motorului distrusă, dezvăluind mecanismul din interior. Videoclipul, înregistrat de la sol, arată avionul cu avarii structurale vizibile la motorul numărul unu.

Conform primelor rapoarte ale autorităților, o pozabilă cauză a defecțiunii motorului ar fi putut fi „desprinderea unei palete a ventilatorului”.

La momentul incidentului, aeronava transporta 80 de pasageri și membri ai echipajului. Toți ocupanții au debarcat în siguranță după aterizare și nu au fost raportate victime.

