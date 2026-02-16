Economistul AUR, Petrişor Peiu, vorbeşte despre criza prin care trec românii: „Este o recesiune locală. Un fenomen pur românesc”

Economistul AUR, Petrişor Peiu, spune că recesiunea prin care trecem este una tipic românească, pentru că se „află cu mult în afara a ceea ce se întâmplă în UE”. Acesta a mai declarat în cadrul conferinţei de la parlament că România trece printr-o „recesiune locală” provocat[ exclusiv de PIB-ul mic şi o rată a şomajului cu mult peste media UE.

Peiu a declarat în conferinţă că România a trecut, în 2024, prin două 2 trimestre consecutive de contracţie. În 2024, în România a fost un fel de recesiune tehnică.

„INS raportează creşteri anuale foarte mici ale PIB, sub 1%. Este o recesiune locală, este un fenomen pur românesc. Rată a şomajului de 6%, peste media UE şi mult peste valorile din celelalte state est-europeme. Alt fenomen pur românesc este legat de faptul că avem cele mai puţine locuri vacante din UE”, spune Peiu.

România a trecut în 2025 prin trei trimestre consecutive de scădere economică 2025 si un trimestru patru 4 cu aproape 2% din PIB, după cele două scăderi mari din 2024.

„Ceea ce se întîmplă în România este mult în afara tiparului european. Pe lângă amplitutidine şi repetarea 2 ani la rând a episoadelor de recesiune avem şi un episod cu mult în afara a ceea ce se întâmplă în UE. Este un caz atipic, nu este legat de ce se întâmplă la nivel european. este o recesiune locală, pur românească”, a mai spus Peiu.

